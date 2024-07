Exemplu de urmat • De la îngrijitoare, la nota maximă, la Titularizare

Daniela Pop din orașul maramureșean Seini este una dintre candidatele la Titularizare care au obținut nota 10, la examenul scris. Povestea Danielei Pop este una interesantă și a fost prezentată de Edupedu.ro. În vârstă de 50 de ani, Daniela Pop este un exemplu demn de urmat.

Daniela Pop a fost contabilă, meserie în care a activat după absolvirea facultății la 22 de ani.

Apoi s-a reorientat și s-a angajat ca îngrijitoare cu jumătate de normă la grădinița din Seini, iar acum 3 ani s-a apucat de a doua facultate. A urmat Științele educației la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad – extensia Baia Mare, și a obținut specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar pe care a terminat-o cu media de absolvire 10. După ce a susținut licența, pe care a luat-o cu nota maximă, a urmat proba scrisă de la titularizare unde Daniela Pop a dovedit că este o viitoare dăscăliță de nota 10.

„Examenul – subiectele, vă dați seama, dacă le-am știut, nu mi s-au părut grele, dar na, căldura, condițiile, statul în sală, până se scanează. Asta a fost un pic mai dificil și am zis că nu mai vreau să trec prin asta, să stau acolo pe scaun atâtea ore. Dar în rest a fost ok, am scris timp de 4 ore non-stop și uitați, acesta este rezultatul…Testul de la titularizare are o durată de 4 ore, are parte de gramatică, are parte de literatură, sunt anumiți autori pe care trebuie să-i știm. Are parte de pedagogie și subiectul trei are parte de metodologie și chiar e compus din două subiecte. Deci metodologie practică”, a declarat pentru Edupedu.ro, Daniela Pop.