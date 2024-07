În Baia Mare • Străzile Ghioceilor și Narciselor, „deranjate” de lucrările de modernizare

Locatarii de pe străzile Ghioceilor și Narciselor din Baia Mare ar putea fi deranjați de lucrările de modernizare și reabilitare a parcărilor din zonă. De asemenea, trotuarele sunt reamenajate și modernizate, pentru ca zona să arate una demnă de un municipiu.

„Continuăm lucrările de modernizare/reamenajare alei/ parcări/ trotuare în zona Ghioceilor, Narciselor. Azi m-am asigurat că ritmul lucrărilor nu încetinește, ba mai mult că se alocă și mai multe resurse. Pe lângă refacerea totală a aleilor dintre blocuri, s-au refăcut trotuarele (am insistat din nou pentru coborârea bordurilor la capetele trotuarelor) s-au creat multe locuri noi de parcare (în multe cazuri parcările vechi erau în semilegalitate pe foste spații verzi ori trotuare), dar s-a ținut cont și de spațiul verde prin delimitarea clară a acestuia și prin desființarea unor locuri de parcare ilegale făcute prin gardurile vii din jurul blocurilor (cu toate că existau presiuni mari pentru diminuarea zonelor verzi în mod agresiv, abordare cu care nu am fost de acord)”, a transmis viceprimarul Papp Zsolt.

De asemenea, a mai arătat el, s-au demolat și câteva garaje. „Prea puține din punctul meu de vedere, dat fiind numărul mare de parcări care se puteau face în locul lor, pentru a reda zonei spațiul și estetica dorită, plus locuri de parcare. Așadar, continuăm lucrările, am alocat banii necesari pentru a finaliza intervențiile începute. În zonele unde deja s-a asfaltat urmează aplicarea marcajelor rutiere/numerotarea parcărilor”, precizează viceprimarul.

Tot cu această ocazie, autoritățile își cer scuze pentru disconfortul creat pe timpul lucrărilor.