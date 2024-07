Lucrări recepționate la căminul cultural din Inău – Târgu Lăpuș

A avut loc recepția la terminarea lucrărilor din cadrul proiectului „Construire și dotare cămin cultural în orașul Târgu Lăpuș, sat Inău, județul Maramureș”.

Proiectul a fost finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI), în cadrul subprogramului „așezăminte culturale”. „Acesta are ca scop dezvoltarea activităților social-culturale în comunitate și reprezintă o investiție importantă pentru necesitățile localnicilor, fiind dotat cu echipament electronic profesional, cortină electrică, aer condiționat etc.”, anunță Primăria Târgu Lăpuș.

Lucrările au început în urmă cu mai bine de un an și fac parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare de 30 de milioane de euro, și cuprinde, printre altele, bază sportivă în satul Rogoz, modernizarea și extinderea grădiniței din satul Rogoz, construirea unui bloc cu 30 de apartamente în orașul Târgu Lăpuș, construirea unei grădinițe în orașul Târgu Lăpuș, construirea unui centru recreațional în orașul Târgu Lăpuș sau a unui centru multifuncțional în același oraș. De asemenea, este vizată revitalizarea parcurilor din oraș, construirea de infrastructură pentru pietoni și bicicliști, pasarelă pietonală peste pod, şi grădiniță în satul Răzoare.

Tot aici se are în vedere construirea unui cămin cultural în satul Fântânele și un bazin de înot în Târgu Lăpuș, precum și un drum agricol sau modernizarea sediului primăriei.