Noutăți de la Crucea Alb-Galbenă • Pacienții oncologici beneficiază de îngrijiri la domiciliu prioritare

Fundația Alb-Galbenă este una dintre organizațiile pioniere în ceea ce privește îngrijirile la domiciliu. De peste 20 de ani asigură aceste servicii medico-sociale pentru cei care nu se pot deplasa ori se deplasează greu.

Modificările legislative, intrate în vigoare de la 1 iulie și care îi vizează pe pacienții oncologici, îi avantajează pe cei care apelează la serviciile asigurate de Fundația Alb-Galbenă. Mai precis, în acest moment, pacienții cu afecțiuni oncologice primesc îngrijiri la domiciliu cu prioritate, nemaifiind obligați să aștepte după programare.

Președintele organizației Baia Mare a fundației, Ovidiu Nagy, explică în amănunt noua situație într-un interviu acordat ziarului nostru. De asemenea, el a detaliat aspecte legate de importanța serviciilor medico-sociale pe care le oferă beneficiarilor, fundația fiind în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș.

R: Ce e nou în abordarea pacienților oncologici, după modificarea legii de la 1 iulie?

Ovidiu Nagy: Începând cu 1 iulie, pacienții oncologici au prioritate în acordarea serviciilor. Asta înseamnă că nu ne mai rezumăm la fondurile pe care le avem, ei fiind plătiți ulterior din alte fonduri. Astfel, în momentul în care pacientul oncologic se adresează către echipa noastră, noi putem să-i preluăm în regim de urgență, fără să temporizăm. Legea spune că pentru toți pacienții puteam temporiza un episod de îngrijire timp de 30 de zile calendaristice, până reușeam să îl luăm și aveam disponibilitate financiară. Acum, pentru pacientul oncologic, din punctul meu de vedere e un lucru minunat care s-a întâmplat. Pentru că el are nevoie de îngrijire imediat. În acest moment, dacă ne sună un pacient non-oncologic, nu avem posibilitatea să-l preluăm, decât de la 1 august. Dar pacientul oncologic poate să beneficieze de servicii începând chiar de azi.

R: Ce servicii oferă Fundația Crucea Alb-Galbenă?

Ovidiu Nagy: Fundația a fost probabil primul furnizor de îngrijiri medicale din Maramureș, încă din 2002. Este un pionier al segmentului.

Astăzi cred că e printre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare furnizor de servicii medico-sociale la nivelul județului Maramureș. Excepție făcând Maramureșul istoric, acoperim aproape tot județul cu servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Asta înseamnă pansamente, tratamente, injecții, recoltări de analize, recuperare medicală fizio-kinetoterapie.

R: Cine sunt pacienții eligibili?

Ovidiu Nagy: Este eligibil orice pacient care solicită un astfel de serviciu în regim privat și în relație contractuală cu Casa de Asigurări. Acel pacient care nu se poate deplasa cu mijloace proprii la o instituție medicală staționară.

De obicei, sunt pacienți cu grad de mobilitate redus, pacienți care au nevoie cel puțin 50% din timp de ajutor să-și desfășoare activitățile zilnice, sau pacienți care sunt imobilizați la pat.

În principiu sunt pacienții care nu pot ajunge într-un serviciu medical staționar și atunci mergem la ei pentru a presta aceste servicii preventive, curative sau profilactice.

R: Cum ajung pacienții la dumneavoastră?

Ovidiu Nagy: Ajung în două situații: fie solicită ei sprijinul nostru și atunci noi ne deplasăm, facem evaluare, iar ulterior, ei merg la medicul de familie sau la medicul specialist, care eliberează acea recomandare în urma constatării sau a evaluării noastre. Sau ei vin direct de la medicul de familie, respectiv Casa de Asigurări. De acolo primesc o listă și își pot alege furnizorul. Sunt aceste două variante. Ori vin direct prin filiera medic de familie-medic specialist – externare din spital – CAS, ori ne solicită nouă ajutorul, îi evaluăm și ulterior îi redirecționăm către diverse servicii de unde pot să obțină acea recomandare specifică. Pacienții au dreptul să beneficieze de aceste servicii decontate prin casa de asigurări.

R: Câți beneficiari sunt în momentul acesta?

Ovidiu Nagy: Până în luna a șasea am avut 390 de pacienți. Undeva la 65 de pacienți în fiecare lună – plus minus – pentru că variază foarte mult numărul lor. Ei pot fi angrenați și în servicii staționare, se internează, au internări de zi, chimioterapie etc, dar depinde foarte mult și de perioadă (numărul de zile în care primesc îngrijiri, n.r.). Pentru că noi avem un buget și bugetul respectiv se raportează la numărul de zile în care primesc îngrijiri. Dacă avem pacienți de 10-15 zile de îngrijiri, vom avea mai mulți raportat la bugetul pe care-l avem. Dacă sunt pacienți de 30 de zile, s-ar putea ca numărul lor să scadă. Avem cam 15 pacienți oncologici pe lună, care primesc îngrijiri permanent. De notat este că pacienții oncologici sunt cei mai gravi.

R: În ce constă îngrijirile medicale pe care le oferiți?

Ovidiu Nagy: Tot ce este cuprins în lege, de la administrare medicamente, măsurare funcții vitale, administrare medicamente subcutanat, intravenos, intramuscular, clismă, kinetoterapie, pansamentul plăgilor, îngrijirea tuburilor de dren, îngrijirea colostomelor, schimbarea sondei, îngrijirea sondei urinare, practic aproape tot ce se poate. Mai puțin transport, pentru că acolo sunt servicii distincte.

Mai putem recolta analize la domiciliu, ceea ce este foarte important pentru pacienții care sunt cu tratament anticoagulant, protezați, valvulari, care au nevoie de acest tratament specific, dar au acest neajuns că trebuie monitorizat INR-ul relativ frecvent, undeva la 2 săptămâni și mai des dacă e cazul (INR este un test de laborator utilizat pentru a evalua eficienţa tratamentului cu anticoagulante şi pentru diagnosticarea şi monitorizarea unor afecțiuni legate de coagularea sângelui, n.r.). E foarte important să vină cineva să recolteze și e mult mai simplu să primești rezultatul pe mail sau telefon. Ținem la calitatea serviciilor și avem în permanență acces la baza de date a pacienților, deci oricând ne pot suna și pot beneficia de serviciile noastre. Este crunt să duci un pacient pe targă, să-l duci la spital sau la un centru ca să-i recolteze un INR.

Mai putem să facem consultații la domiciliu. Avem colaborare cu un medic de geriatrie și putem să facem consultații la domiciliu. Facem evaluări nursing, acolo unde stabilim nevoile și necesarul sau planul de îngrijire al pacientului, evaluăm, fotografiem escare, putem face un consult dermatologic la domiciliu, consult cardiologic, tot la domiciliu. De curând am făcut o investiție și am cumpărat un set pentru electrocardiogramă (EKG), monitorizare saturație și intenționăm ca în perioada următoare să facem pentru pacienții noștri sau pentru cei oncologici și nu numai, gratuit. Monitorizăm pacientul, facem EKG îl scanăm și îl lăsăm pe mâna medicului care solicită sau medicul de familie. Deci, dacă sunt medici care au nevoie de sprijinul nostru, noi suntem aici, cu mare drag putem să-i sprijinim. Pentru că am făcut această investiție și vrem să ne folosim de ea.

R: Descrieți-ne un caz deosebit.

Ovidiu Nagy: Toate cazurile sunt deosebite, pentru că noi preluăm pacienți pe care, practic, spitalul nu-i mai vrea, familia nu-i mai poate gestiona și, în mare parte, sunt cazuri foarte dificile. Toate sunt foarte dificile pentru că sunt holistice. Pacienții au fie plăgi, fie sonde, gastro-stome, alimentație parenterală etc.

Echipa este foarte bine pregătită, încercăm să o pregătim. Avem acum un proiect intern de nursing în care fiecare asistent cu experiență vine și își împărtășește la o întâlnire cunoștințele, experiența, expertiza ca fiecare din echipă să stăpânească toate tehnicile.

R: Ce le transmiteți pacienților sau posibililor pacienți?

Ovidiu Nagy: Este foarte important ca atunci când au un caz cu mobilitate redusă sau imobilizat să solicite sprijin. Pentru că, profilactic, e mult mai simplu să mergi să instruiești familia într-o oră, să le arăți ce au de făcut și, dacă apare ceva, să ne sune și rămânem într-un contact permanent cu familia și să putem interveni. Dacă leziunea este de gradul I, unde e doar o roșeață, se mai poate face ceva. Dar când este de gradul IV, deja lucrurile se complică. Și, din păcate, acești pacienți se vindecă foarte greu, pentru că au un teren deficitar, comorbidități, care de foarte multe ori nu permit o intervenție chirurgicală, care este destul de traumatizantă. Atunci, ce-ți rămâne este să pansezi permanent. Din păcate, e foarte dificil să tratezi astfel de probleme.

Fundația Crucea Alb-Galbenă are 120 de asistenți, trei kinetoterapeuți și patru medici colaboratori, ceea ce o face cel mai mare furnizor de servicii de acest fel din Maramureș.

