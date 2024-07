În Baia Mare, atelier de limba franceză

În 18 iulie au debutat activitățile incluse în atelierul de limba franceză inițiat de Ramona Astalâș și Rodica Mone, profesoare la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, vechi colaboratoare în multe proiecte și coautoare ale unor auxiliare didactice și suporturi de cursuri destinate profesorilor de limba franceză, cele care au susținut activitățile din taberele de vară destinate elevilor olimpici în ultimii doi ani școlari.

Atelierul, aflat la prima sa ediție, este sugestiv intitulat „Le français pas à pas” și are drept grup-țintă elevi de liceu. Grupa s-a format rapid și, după prima zi de activități, interesul s-a manifestat, a fost viu, ceea ce înseamnă că se vor forma și alte grupe.

„Atelierul este destinat tuturor elevilor care întâmpină greutăți ori piedici în învățarea limbii franceze. Așa cum constatăm în fiecare clasă, cu fiecare generație, obstacolele pe care elevii le întâmpină, temporare sau care durează, sunt la diferite niveluri și grade, iar dificultățile cresc dacă nu intervenim la timp, se acumulează și duc inevitabil la eșec. Iată de ce e important să facem corect diagnosticarea punctelor slabe și să ne organizăm intervenția remedială cât mai devreme și cât mai adaptat. Din acest motiv, atelierul a debutat cu o evaluare inițială care ne-a permis să identificăm nevoile fiecărui participant și să organizăm mici grupe în cadrul grupului mare, în funcție de nevoile punctuale comune ale acestora. Pentru că obiectivul principal al demersului nostru este să le menținem elevilor vie dorința de a învăța, dorința de a reuși și credința că pot!”, a precizat prof. Rodica Mone pentru “Graiul Maramureşului”.

Toate activitățile sunt susținute de cele două profesoare și de Jordane Bentein, voluntar belgian care activează în cadrul Team for Youth Association. Colaborarea celor trei se întinde deja pe durata întregului an școlar încheiat, Jordane având numeroase intervenții în timpul orelor la clasele bilingv-francofone de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.

„Ne-am organizat activi­tățile respectând cele patru competențe pe care urmărim să le formăm și să le dezvoltăm pe durata întregului proces de învățare, înțelegerea orală și scrisă, producția de mesaje orale și scrise. Interacțiunea cu Jordane, locutor nativ, este un important atu și cea mai bună ocazie pentru elevii participanți de a-și reactiva cunoștințele pasive, de a face așa-zisa baie de limbă. Azi, a fost despre Ziua Internațională a Prieteniei. După ce elevii s-au împrietenit cu camerele video, au trimis mesaje către prieteni, apoi am făcut împreună un arbore al prieteniei, am mimat activități între prieteni. Marea provocare, în general, chiar aceasta este: să vorbească în franceză, în fața celorlalți, iar spiritul ludic al primei zile, asigurat cu brio de Jordane, i-a ajutat mult pe elevi să se exprime”, a completat prof. Ramona Astalâș.

Cum atelierul de limba franceză se va finaliza în 29 august, lista pentru înscrieri este deschisă. Cei care sunt interesaţi pentru a aplica la acest curs o pot face Contact pentru înscrieri și detalii: Ramona Astalâș 0721336888 și Rodica Mone 0744984072.