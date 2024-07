Încă un pas până la finalizarea celui mai modern campus din Baia Mare

Administrația publică locală anunță că se află pe ultima sută de metri în ce privește finalizarea celui mai modern și complex campus pentru învăță­mântul profesional și dual din regiune. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Transilvania” din Baia Mare, care va fi dat în folosință în curând.

„Chiar dacă nu mulți au crezut în ambiția și puterea noastră de a realiza unul dintre cele mai importante proiecte pentru învățământul băimărean, iată, realitatea ne confirmă că tot ceea ce ne propunem poate să fie împlinit cât timp luptăm zi de zi pentru acest lu­cru. Este cea mai mare investiție în infrastructura educațională din Baia Mare din ultimii 30 de ani, un proiect complex în valoare de 56 de milioane de lei”, scrie viceprimarul Doru Dăncuș pe rețelele sociale.

El mai arată că elevii care vor începe aici, pe 9 septembrie, noul an școlar vor învăța în cele mai bune condiții. „Spun asta cu convingere după o nouă întâlnire pe care am avut-o astăzi (ieri, n.r.) cu echipa de proiect. Am subliniat nevoia de a rămâne cu accelerația la maximum în ceea ce privește lucrările pe care le desfășurăm aici. Am discutat despre stadiul acestora, respectiv despre ce mai e de făcut pentru ca proiectul de reabilitare și modernizare să fie dus la bun sfârșit conform calendarului asumat și la cel mai înalt standard de calitate”, mai precizează el.

Lucrările, aproape de final

Lucrările care se realizează în acest moment sunt ultimele detalii la nivelul instalațiilor de gaz și canalizare. Corpurile A și B sunt finalizate deja, iar pentru cele două cămine și atelier se va face recepția la începutul lunii august. „Și cantina este aproape finalizată, fiind un spațiu ultramodern unde elevii vor beneficia zilnic, începând cu viitorul an școlar, de o masă gratuită prin intermediul programului «Masă sănătoasă». Urmează să asfaltăm și curtea liceului pentru a oferi un spațiu primitor și în exteriorul unității”, mai spune viceprimarul.

„Ne gândim nu doar la condițiile pe care vrem să le oferim aici, ci și la sprijinirea concretă a elevilor care vor în­vă­ța în acest campus. Îmi doresc să implementăm un sistem de gratuitate pentru transportul public în comun de care să beneficieze atât elevii, cât și profesorii de la Liceul Tehnologic «Transilvania». Sunt convins că această facilitate va face oferta acestei uni­tăți de învățământ mai atractivă pentru viitorii elevi, dar și pentru cadrele didactice”, mai arată viceprimarul.

Începând de anul școlar viitor, Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu va fi anexat Liceului Tehnologic „Transilvania”.