Subiectul romilor, pe masa de lucru a Primăriei Baia Mare

Problema comunităților vulnerabile din Baia Mare, care sunt formate în general din cetățeni de etnie romă, a fot subiectul de lucru al autorităților locale din Baia Mare. Problema lor trebuie „prioritizată și rezolvată cu celeritate”, susține viceprimarul cu atribuțiuni de primar, Doru Dăncuș.

El afirmă că singura soluție este integrarea lor în societate. „Mulți dintre cei care au condus administrația locală au făcut diverse promisiuni și nu au rezolvat nimic. Asta pentru că singura soluție viabilă pentru a elimina așeză­mintele informale este de a-i integra pe acești cetățeni în societate”.

La întâlnirea pe această temă au participat reprezentanții Primăriei, ai autorităților județene, ai comunităților rome și ai Agenției Naționale pentru Romi, dar și secretari și subsecretari de stat la reuniunea grupului de lucru mixt în contextul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027. „Am discutat despre problemele cu care se confruntă aceste comunități marginale, de la situația locativă la educație, sănătate și locuri de muncă, dar și despre situațiile neplăcute care le creează. Există o activitate infracțională ridicată în rândul unora dintre acești cetățeni, situație care poate să fie, la fel, rezolvată doar prin educație și integrare”, a mai precizat Doru Dăncuș.

„Deși firesc, am fost deseori «acuzat» că am o relație bună cu comunitatea romă. Dorința mea este să am o relație bună cu fiecare dintre băimăreni, indiferent de etnie și consider că discriminarea nu are ce să caute într-o societate civilizată și modernă. Fac des vizite în teren pentru a lua pulsul comunității noastre, pentru a identifica nevoile oamenilor. Știu care sunt doleanțele în ceea ce privește zonele precum Pirită sau Craica și care sunt soluțiile. Avem nevoie, însă, de finanțări mai consistente, de resurse care să aducă rezolvări la problemele locative și educaționale ale romilor”, a mai spus primarul băimărean.

„Trebuie să venim în sprijinul lor”

Viceprimarul a mai arătat că autoritățile trebuie să se implice mai mult în aceste comunități. „Trebuie să venim constant în sprijinul acestor comunități, iar dinamica să fie mai accelerată. Ne cunoaștem vulnerabilitățile, dar în Baia Mare nu spunem doar vorbe, ci avem măsuri cuantificabile. Suntem implicați activ în acțiuni de sprijinire și integrare a cetă­țenilor de etnie romă în societate atât prin Direcția de Asistență Socială, cât și prin diverse programe în colaborare cu ONG-uri. Avem în implementare proiecte prin fonduri europene pentru aceste comunități. Chiar astăzi, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local am avut patru proiecte care vizează integrarea copiilor vulnerabili din municipiul Baia Mare”, a mai precizat Ioan Doru Dăncuş.

Locuințele sociale de pe Horea și Luminișului, reabilitate din nou

Viceprimarul Doru Dăncuș a spus în cadrul întâlnirii de lucru că locuințele sociale de pe străzile Horea și Luminișului sunt reabilitate din nou, pentru a doua oară, în zece ani.

„Avem în reabilitare locuințele sociale de pe străzile Horea și Luminișului, pentru a doua oară în zece ani. Toate aceste proiecte sunt costisitoare. Primăria a efectuat un studiu de fezabilitate în valoare de 2 milioane de lei pentru găsirea unei soluții de relocare a comunității de pe Craica. Această relocare ne-ar costa 30 de milioane de lei, un efort ce nu poate fi suportat de la bugetul local.

Mâine (azi, n.r.) se va merge și la fața locului, deși toți cei implicați cunoaștem foarte bine situația. Grupul de lucru va face un tur al comunităților de romi din Maramureș, iar în Baia Mare se va merge pe Horea, unde avem celebrul gard și la așe­ză­rile informale de la Cuprom, Craica și Pirită. Soluții există, avem însă nevoie de fonduri pentru a le pune în aplicare, bani pe care sunt convins că, cu sprijinul Guvernului, îi vom obține. Nu vom putea să realizăm acest deziderat peste noapte, dar vă asigur că, pas cu pas, vom schimba fața municipiului Baia Mare”, promite Dăncuș.