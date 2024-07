Ziua Națională a Ambulanței, în Baia Mare

Paradă, ateliere de lucru, simularea unor accidente de circulație și intervenții prompte

Se împlinesc 118 ani de când există serviciul de ambulanță în România, ocazie cu care au avut loc ample manifestări în Baia Mare. Ambulanțierii au putut fi văzuți într-o paradă ce a pornit de la sediul serviciului, până la platoul din Piața Revoluției, unde au fost prezentate dotările și o parte din munca celor ce se ocupă de salvarea de vieți.

„28 iulie este ziua națională a Ambulanței, în acest an sărbătorindu-se la Brașov. Am ales și noi la Maramureș să marcăm acest eveniment prin muncă. Am desfăşurat o paradă de la sediul central al Ambulanței până la platoul din Piața Revoluției, unde am organizat ateliere de lu­cru: de la verificarea tensiunii până la teste de glicemie. Am arătat doritorilor cum se aplică primul ajutor pe manechin, s-a putut vizita ambulanța și aparatura din ambulanță”, a precizat managerul Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș, Gianina Cîmpean.

Peste două treimi din apelurile 112 sunt pentru Ambulanță

Nu au lipsit discursurile oficialilor care au fost prezenți la eveniment și au salutat activitatea profesioniștilor. Au mai fost, de asemenea, organizate două simulări de accident, unul cu victimă în mașină și un accident cu bicicletă.

Ceea ce încearcă să transmită este că ambulanțierii sunt mereu alături de cetățenii aflați în situații critice.

De asemenea, arată că cele mai multe dintre apelurile la 112 sunt solicitări pentru ambulanță.

„Din 77.000 de apeluri la 112, 56.000 sunt către serviciul de ambulanță, unde colegii din operativ acordă primul ajutor. Adică 79,3% din apeluri sunt pentru ambulanță”, mai spune Gianina Câmpean.

Lecții de resuscitare

Tot cu această ocazie, copiii și cei care au dorit au învățat să facă masaj cardiac, resuscitare. Cunoștințele despre acordarea primului ajutor sunt extrem de importante, deoarece intervenția cât mai rapidă până la sosirea echipajelor medicale poate salva viața unui om.

„Încercăm să învățăm manevra de resuscitare, adică să preluăm funcția de pompă a inimii, să pompăm sângele pentru ca creierul omului să nu moară, până ajunge echipajul medical. E foarte important să știm să facem această manevră și să putem interveni, pentru că o persoană la care inima nu îi bate, cu fiecare minut care trece, scad șansele cu 25% de a mai reveni la viață și de a rămâne creierul intact”, afirmă Ioana Bota, asistent voluntar în cadrul Serviciului de Ambulanță.

Băimărenii, alături de ambulanțieri

Copiii au fost foarte receptivi. „E foarte interesant”, spune unul dintre copii, în timp ce învăța manevrele de resuscitare pe manechin. „Poate fi foarte bine să știi (resuscitare, n.r.) pentru că dacă mergi pe stradă și vezi că un om cade pe jos sau în general, la tine în casă poate cineva are probleme, să știi să-l ajuți până vine ambulanța”, spune un alt băiețel.

Băimărenii care au fost prezenți la eveniment au fost încântați să vadă „desfășurarea de forțe”, simularea accidentelor și intervenția cadrelor medicale. „Să știți că sunt indispensabili. Ei depun eforturi formidabile, nici nu sunt suficienți, nici nu au dotări suficiente, lucrează zi și noapte. Jos pălăria în fața lor”, spune Ștefan Nemeș. „Sunt mereu la datorie”, spune și băimăreanca Marko Suzana.

Ziua Naţională a Ambulanţei din România este marcată în fiecare an la 28 iulie, începând din 2015. În anul 2001 a început dotarea cu ambulanţe moderne, printr-un program finanţat de Banca Mondială, iar în 2003-2005 a fost introdus în România sistemul de apel unic de urgenţă 112. Acest lucru a făcut posibilă interconectarea tuturor tipurilor de servicii de intervenţie, respectiv ambulanţă, pompieri, poliţie, jandarmi etc.