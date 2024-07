Cimitirul Militar de la Miraj, Valea Vaserului – 107 ani de istorie

Valea Vaserului, pe lângă faptul că este fascinantă, este și o vale a tristeții, unde s-au petrecut evenimente dureroase, adevărate tragedii.

Au murit oameni de-a lungul vremii, muncitori forestieri, lucrători la căile ferate, pădurari, plutași, martirii din Do­sul Tăului etc. Aici au avut loc, în martie 2001 și iulie 2008, adevărate urgii ale naturii dezlănțuite, provocând inundații care, practic, au schimbat geografia locului. Aici au avut loc lupte crâncene în Primul Război Mondial, unde și-au pierdut viața luptători din ambele tabere, fiind îngropați în cimitire departe de casă. Pentru cinstirea lor, autoritățile au ridicat troițe și au stabilit ca în fiecare an, la 25 iulie, să se săvârșească parastas de pomenire la Miraj.

Cimitirul de la Miraj a fost construit pe Valea Vaserului, în amonte după Făina, la o cotitură a Văii. Colonelul Richard von Rango, locotenentul Kruger, adjutant al regimentului și dr. regimentului III vânători de munte, Fiedler, au identificat un loc la ieșire din Valea Miraj, sub vârful Toroioaga, pentru cimitir. Înspre primăvară, după topirea zăpezilor, mai exact în 4 februarie 1917, generalul Konta ordonă construirea unui cimitir, finalizat în 25 iulie 1917. Din documentele germane reiese că au fost îngropați aici 105 morți, dintre care 97 germani, un polonez, 4 austro-ungari și 3 ruși, care nu s-au mai întors acasă niciodată, lăsând ca pământul Mirajului să-i adăpostească pentru totdeauna. Astăzi, mormintele nu mai există, cimitirul fiind distrus în vara anului 1929 de apele învolburate ale Vaserului. Ce a mai rămas, osemintele găsite au fost îngropate în cimitirul militar romano-catolic. Autoritățile au marcat locul cimitirului cu troițe și un obelisc de marmură, pe care sunt menționate numele celor 105 militari decedați.

Joi, 25 iulie 2024, s-au împlinit 107 ani de la finalizarea cimitirului. Ca în fiecare an, și anul acesta au fost pomeniți și cinstiți toți cei care și-au pierdut viața pe Valea Vaserului. Manifestările au debutat cu o slujbă de pomenire, la care a luat parte un sobor de preoți, ortodocși și catolici, în frunte cu protopopul ortodox de Vișeu, pr. Mihai Chira.

Primarul Vasile Coman a prezentat istoria acelor locuri și modul în care cimitirul a fost redescoperit. A urmat ceremonialul depunerii de coroane de flori. Au depus coroane: Primăria și Consiliul Local Vișeu de Sus, Unitatea Militară, Poliția Vișeu, Jandarmeria, Pompierii, Poliția de Frontieră, Poliția Locală, RNP, Ocolul Silvic Vișeu, Parcul Natural Munții Maramureșului, RG Holz Company.

Dumnezeu să facă parte de odihnă veșnică tuturor celor care și-au pierdut viața pe Valea Vaserului și pe toate câmpurile de luptă!

Text și foto: prof. Aurel Ghilezan