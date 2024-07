“Centurile Sighetului”, între realitate şi utopie

Traficul prin Sighetu Marmației devine din ce în ce mai complicat. Vin turiști, vin acasă și ai noștri, în curând municipiul va fi abia circulabil.

Sigur, soluția era să se renunțe la locurile de parcare din centru (cu riscul de a genera puțin haos) și de a se deschide traficul pe două benzi. Dar ar însemna ca, undeva în spate, să se caute soluții pentru parcări mari, precum cea excelentă și logică de vizavi de Primărie și de muzeul – închisoare.

Municipiul are o promisiune, ba chiar finanțare promisă din partea CNAIR, pentru o centură, care ar trebui să preia și viitorul trafic de pe podurile ce se construiesc peste Tisa. S-a cam lăsat tăcerea peste respectiva centură. Era ba pe sub deal, dincolo, ba pe lângă Tisa, ba nu-i. Până una alta, cum ocolim Sighetul fără să facem AVC de nervi, în trafic?

Prima variantă e cea spre Crăciunești și Bocicoiu Mare, fără a intra în centru. Ca să ajungi în DN 18 spre Valea Vișeului, de la intrarea în Sighet dinspre Vadu Izei, trebuie să fii atent la indicatoarele spre Muzeul Satului Maramureșean. Intri pe strada Muzeului, ea devine mai încolo strada Doboieș și iese dincolo, spre satul Tisa, dincolo de fosta groapă de gunoi la ieșirea din Sighet, exact în dreptul viitorului pod spre Ucraina. Care ar fi altă soluție? Vii din acea direcție și nu mergi spre Baia Mare, ci ai vrea spre Săpânța și Satu Mare, fără să intri în centru? Păi soluția ar fi traseul propus pentru viitoarea centură. Noi am parcurs-o de la punctul de trecere a frontierei actual, de la podul istoric de lemn, spre dreapta, pe strada Crișan. Am ieșit în DN 18/ strada Dragoș Vodă, spre ieșirea din oraș, la calea ferată. În cealaltă direcție, pe o stradă parțial asfaltată sau deloc, ai avea strada Primăverii ce merge paralel cu râul Tisa și iese la Cimitirul Eroilor, la ieșirea de către Iapa.

Ambele străzi, dar și împreună, Crișan și Primăverii, ar putea face viața mai ușoară automobiliștilor, cu condiția unor amenajări și semnalizări potrivite. De altfel, din oraș aflăm că traseul acesta o fi în discuție pentru centura viitoare, dar cere o mulțime de exproprieri și chiar case dărâmate. Ca centură oficială. Ca alternativă tacită, nu. Cu un drum, reamintim că Târgu Lăpuș, pe perioada lucrărilor la podul din fața primăriei reușise să încropească un drum ocolitor logic, bine semnalizat. În ce privește alte orașe ce vor avea de furcă cu traficul prin zona centrală pe perioada lunii august, nu cunoaștem încă soluția Vișeului. Dar în Borșa, cam din zona Lidl, se poate intra pe o străduță ce ocolește centrul și iese în zona primăriei. O gură de oxigen pentru cei ce doar traversează sau merg la munte.