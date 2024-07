Vom ajunge să circulăm pe ”autostrada noastră” ardeleană în timpul vieţii noastre?

Enunţ: am parcurs recent ciotul de autostradă Transilvania de la marginea Clujului, dinspre Feleac spre Zalău, până dincolo de Gilău. Am fost profund impresionaţi.

Ştim, voi cei umblaţi prin lume, ce reveniţi acasă vară de vară sau care faceţi turism auto, sunteţi plictisiţi de auto­străzi. Dar gândiţi-vă… cât de civilizat am circula noi fluierând, cu 130 km/h, spre Sibiu, spre graniţa cu Ungaria? Atenţie, avem director din Maramureş la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În persoana lui Felician Cerneştean, director Direcţia Implementare Proiecte!

Dar revenim la drum. O minunăţie, deşi era în lucru, programul Waze ne-a scos roată pe auto­stradă, pe străduţe din Feleac, pentru că se lu­cra la rampa de urcare pe autostradă. Am circulat cu 100-140 km/h spre Za­lău, până la un punct. Scurtă distracţie, dar a meritat. Două benzi pe sens plus una de urgenţă. În ce stadiu e Auto­strada Transilvania? A fost începută acum…20 de ani de americanii celebri de la Bechtel, era vorba de 415 km de la Braşov la Oradea. S-a re­făcut proiectul, s-au retras firme cu scandal şi au apărut alte firme. Cert e că acum, după 20 de ani, se circulă pe 140 de kilometri, iar CNAIR spune că unele porţiuni vor fi finalizate în… 4 ani. Se poate circula în acest moment de la Cluj la Târgu Mureş şi de la Cluj la Sibiu. Ar fi putut fi şi legătura cu Timişoara, minus câţiva kilometri în lucru, la un tunel între Marginea – Holdea.

Cum ne poziţionăm noi, maramureşenii, acum? Păi nicicum. Fostul viitor preşedinte al Consiliului Judeţean militează pentru o conexiune spre Auto­stradă. Nu e clar dacă e vorba de Drumul Expres Baia Mare-Dej-Bistriţa. Sau altceva. Spre Zalău se lucrează ici-colo pe Autostradă, am circulat paralel cu ea, dar nu se lucrează cu nervul pe care îl vedeam anul trecut. Pare o tărăgănare, nu o desfăşurare masivă de forţe. Poate e nevoie de ceva cu care să ne lăudăm la următoarele alegeri, peste 4 ani. Suntem doar maliţioşi. Şi foarte puţin optimişti, deşi ne-a plăcut ce-am văzut/parcurs!

Vă reamintim. România se poziţionează pe locul 20 între ţările europene la numărul de kilometri de autostradă. Avem 1.101 kilometri de autostradă, vecinii bulgari au 807, Ungaria are 1.527, Serbia 866, Ucraina 193 de kilometri. În vârful topului însă se află…, ţineţi-vă bine, Spania, cu 16.204 kilometri, Germania, 12.845, Franţa, 11.882, Italia, 6.671 şi… Polonia, cu 3.797!