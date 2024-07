FC Olimpia MCMXXI Satu Mare – CS Minaur Baia Mare

Cu un antrenor nou la timonă, în persoana lui Francisc Dican, secondat de Romulus Buia şi Vasile Şleam (antrenori cu portarii), şi cu lotul schimbat aproape în totalitate, CS Minaur Baia Mare dispută azi primul joc oficial. Nu va fi în campionat, ci în primul tur din Cupa României, cu FC Olimpia MCMXXI Satu Mare, partidă care se va disputa de la ora 17.30, pe Stadionul Someşul din Satu Mare.

CS Minaur a transferat masiv în această vară şi este principala favorită la calificarea în turul secund. Astfel, au fost transferaţi, oficial, Denis Ispas, Mircea Donca, Ionuţ Albu, David Ciubăncan, Raul Saroşi, David Băloi şi urmează şi alţi jucători, achiziţii despre care am scris zilele trecute.

O parte dintre cei anunţaţi de către club se vor afla în teren în meciul cu echipa suporterilor sătmăreni, un adversar de altfel abordabil, retrogradat la finalul stagiunii precedente şi reprimit de FRF datorită locurilor disponibile din eşalonul trei.

În sezonul precedent, FC Olimpia MCMXXI şi CS Minaur s-au întâlnit de patru ori. De două ori în sezonul regulat, unde victoriile s-au împărţit, 3-0 pentru Minaur pe teren propriu şi 1-0 pentru sătmăreni la retur. Şi tot de atâtea ori şi în play-out, fază în care Minaur a luat şase puncte, 4-2 în succesul de sub “Dealul Florilor” şi 1-0 la retur, rezultat care a consfinţit salvarea matematică de la retrogradare.

Formaţia băimăreană are doar două săptămâni de pregătire şi două amicale, ambele pierdute, 0-4 cu CSM Sighetu Marmaţiei şi 2-3 cu CSM Olimpia Satu Mare, omogenitatea echipei fiind departe de a fi formată.

Meciul de la Satu Mare va fi oficiat de Narcis Bodocan la centru, ajutat de Paul Bogdan Pojar şi Alin Revnic, toţi din Cluj-Napoca. Observator FRF, Leontin Moga (Zalău).

Primul tur din Cupa României programează 38 de meciuri, însă 4 dintre ele au fost anulate fiindcă 4 cluburi s-au desfiinţat, iar adversarele lor s-au calificat în turul secund.