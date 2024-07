Parcare plătită, la Aeroportul Maramureș

Din 5 august, accesul cu autovehiculele în incinta parcării Aeroportului Internațional Maramureș se va face pe baza unui tichet eliberat automat de terminalul de intrare din dreptul barierei de acces sau a unui abonament.

Parcarea are o limită de 170 de locuri. Tarifele de parcare vor fi următoarele: staționarea sub 15 minute este gratuită. De la 15 minute la 1 oră costă 5 lei. De la 1 la 5 ore costă 12 lei, de la 12 la 24 de ore costă 35 lei, iar între 24 de ore și 3 zile, parcarea costă 55 lei. Între 3 și 6 zile de staționare în parcare costă 95 lei, iar între 6 și 15 zile, 165 lei. Dacă lăsați mașina mai mult de 15 zile în parcarea aeroportului veți plăti 165 lei, plus 15 lei pentru fiecare zi suplimentară.

Mai pot fi făcute, de asemenea, abonamente, care costă pentru o lună 250 lei, pentru 6 luni – 1.250 lei, iar pentru un an – 2.000 lei.

Aeroportul nu răspunde pentru pierderile bunurilor din mașini

Aeroportul Internațional Maramureș nu asigură paza parcării sau supravegherea video a (auto)vehiculelor aflate în parcare. Camerele TVCI instalate sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului!

”Conducătorii auto au obligația să nu lase la vedere în (auto)vehicule obiecte de valoare. Aeroportul Internațional Maramureș nu răspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc în Parcare ca urmare a nerespectării acestei obligații. La parcarea (auto)vehiculelor, conducătorul este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul (auto)vehiculului, prin închiderea și blocarea ușilor, capotelor, motorului, portbagajului, geamurilor, trapei, bușonului rezervor etc., Aeroportul Internațional Maramureș nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora” – transmite conducerea.