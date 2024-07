România în statistici, exact nivelul şi imaginea reală a ţării

Da, ştim ce părere aveţi despre statistici şi sondaje, de când cu politicienii ce şi le umflă, gonflează, „erectează”. Dar unele sunt făcute bine, serios. În statisticile Eurostat, de exemplu, avem încredere. Cele mai recente mostre de statistici europene ne arată, după datină, pe primul loc în sens negativ sau la coada clasamentelor bunăstării. Previzibil? Cam da.

Aşa se face că, după apariţiile în topurile ţărilor europene cu cele mai multe accidente mortale, a analfabeţilor funcţional, a corupţiei, a alcoolismului, a salariilor mărunte, apar alte statistici. Aflăm că suntem pe locul 4, cu undeva la 40% în topul ţărilor europene sărace, în care oamenii nu-şi permit zilnic o masă cu carne, peşte sau echivalentul vegetarian. Slovacia, Ungaria şi Bulgaria stau mai rău ca noi, dar nu ne interesează. 40% din populaţie nu-şi permite să mănânce carne o dată pe zi! Ne „salvează obrazul” harta preţurilor la energie, în plină secetă, pe soare cumplit şi călduri africane. România campioana Europei la preţul la curent, cu 229 euro/MWh! Comparaţii? 58 euro Franţa, 84 Germania, 23-24 euro ţările nordice! De râsul lumii, noi, cei cu râuri de munte, cu centrale nucleare, cu mare cu vânturi, cu lanţul Carpaţilor unde pe creste uneori nu poţi sta în picioare de vânt.

Dar revenim la Eurostat, ce arată altă statistică proaspătă. Suntem pe locul întâi al sărăciei la copii. Şi al excluderii sociale. 40% din populaţia sub 18 ani e în asemenea risc. Ceea ce spune enorm despre bunăstarea mincinoasă fluturată de politicieni, de realităţile din ţară. Ne urmează Spania, Bulgaria, Grecia, Italia. Trist. Ba foarte trist. Şi se conectează cu alte ştiri de gen.

„România se află la coada clasamentului când vine vorba de locuri de muncă de cea mai bună calitate. Un studiu recent arată că în ţara noastră se munceşte mult, dar pe bani puţini, iar la acelaşi nivel se află şi Grecia sau Bulgaria. Motivul principal ar fi structura de producţie învechită, numărul mare de ore de muncă sau condiţiile de lucru.”

Ce e culmea e că, în ciuda patrioţilor de buzunar, a maliţioşilor, Europa ne-a întins o mână. Da, cu cealaltă ne căuta în buzunare, aşa e. Dar iată cifrele la nivelul anului trecut.

„De 16 ani, de când România este membră a Uniunii Europene, până la finalul lui septembrie 2023, fondurile UE accesate în țara noastră au ajuns la 89,4 miliarde de euro, conform analizei profit.ro. Din sumele primite se scad contribuțiile țării noastre la bugetul UE și rezultă o sumă de 60 de miliarde de euro, sumele încasate efectiv și folosite în cele mai multe cazuri pentru investiții.”

Dar să nu mai supralicităm. Am înţeles. Suntem codaşi şi fruntaşi în acelaşi timp. Şi în stil neaoş, cu unele ne-om împăuna. La altele vom da vina pe Sistem. Pe Guvern (care da, are merite incomensurabile în nivelul nostru de trai). Pe Europa. Pe America. Niciodată pe noi. Niciodată n-o să acceptăm că mare parte din lipsurile noastre sunt direct proporţionale cu lipsa noastră de cultură, cu manelizarea poporului, cu principiul înfiorător de vicios „Merge şi-aşa” sau „Muncesc de cât mă plăteşti”. Şi pe alocuri, chiar cu durerosul „Mămăliga nu explodează”. Trist, dar adevărat. Măcar de ne învăţam lecţiile din propria istorie. Măcar.