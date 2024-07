Se înalță două noi blocuri în Poienile de sub Munte. Vor fi trei deci…

Comuna a avut odinioară 10.500 de locuitori. Sunt plecaţi oamenii la muncă în Europa, masiv. Şi tot au ieşit la recensământ 9.291 de locuitori, deşi gurile rele spun că a fost o greşeală, că recenzarea online a dat greşeli şi că locatarii blocului din centru au fost recenzaţi greşit… în Poienile Izei!

Comuna cu populaţie de oraş (în realitate are mai mulţi locuitori ca oraşele Seini, Şomcuta Mare, Ulmeni, Cavnic, Dragomireşti, Săliştea de Sus etc) avea un singur bloc, la cap de pod, în centru, vizavi de şcoală. Acum, iniţiativa privată dă roade! După ce au revenit şi şi-au făcut case (preţurile la teren la Poienile de sub Munte frizează grotescul, ridicolul… sunt la nivel de Baia Mare), unii dintre cei plecaţi au început să ridice blocuri! Un bloc în centru e în roşu, un altul e deja zugrăvit, peste râul Ruscova, în dreptul viitorului pod de beton, ba va avea şi restaurant cu sală de nunţi la parter!

Reamintim, comuna Poienile de sub Munte e întinsă, pe o suprafaţă imensă, deşi nu are sate aparţinătoare are totusi mai multe cătune izolate, în munţii Maramureşului. În ultimii 20 de ani, cătunele au ieşit încet din izolare, iniţial cu reţele de curent, apoi reţele proprii de apă, făcute cu sprijinul autorităţii locale, mai recent cu drumuri de asfalt sau pietruite temeinic, şcoli modernizate sau microbuze şcolare. Soluţia unor blocuri pare a avea logică, o folosire mai eficientă a spaţiului din zona centrală a comunei, cu populaţie de oraş.