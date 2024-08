Şcoală de vară pentru cei mai buni studenţi de la IT

20 dintre cei mai buni studenți de la facultățile cu profil tehnic din România vor fi implicaţii timp de o săptămână, în activităţi IT care îi pregătesc să cucerească viitorul tehnologiei. În această aventură din domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației sunt ghidați de inginerii și specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale, care organizează, pentru a treia oară, până în 4 august, școala de vară Bootcamp STS.

În prima zi, studenții au descoperit Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență București-Ilfov, unde au văzut cum este construită arhitectura tehnică a Serviciului de urgență 112 și au avut ocazia să cunoască activitatea operatorilor STS care preiau apelurile de urgență.

De asemenea, în premieră, cei 20 de studenți au avut acces în Centrul de Management al Rețelelor, locul de unde sunt ținute sub observație, 24/7, infrastructurile, rețelele și echipamentele STS și de unde este asigurată intervenția în situația unor incidente la nivelul rețelelor și sistemelor securizate de telecomunicații speciale. În plus, studenții au avut oportunitatea să fie față în față cu specialiștii în securitate cibernetică din cadrul Centrului Operațional de Răspuns la Incidente de Securitate, de unde sunt gestionate toate tipurile de incidente și amenințări din spațiul cibernetic.

Tinerii selectați să participe la Bootcamp STS sunt studenți la cele mai prestigioase universități cu profil tehnic din țară, inclusiv de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.