Proiectul “Le français pas à pas”, tot mai atractiv

Proiectul „Le français pas à pas” s-a îmbogățit în această săptămână cu activitățile derulate joi, în prima zi a lunii august.

„Lună de concedii, desigur, dar noi suntem obișnuite să ne petrecem parte din vacanțe în compania elevilor noștri! În urmă cu câțiva ani, am organizat o tabără pentru micuții din mediul rural, pe care chiar așa am botezat-o: Des vacances, oui, mais en français! Iată că a venit rândul celor mai mari să se bucure de o vacanță en français. Și ne bucurăm mult să ve­dem interesul viu și constant pentru atelierele noastre”, ne-a declarat prof. Rodica Mone.

Rodica Mone susţine că tot mai mulţi tineri sunt interesaţi de acest proiect şi activităţile prezentate le vor fi utile la proba de admitere cu profil bilingv.

“Încep să ni se alăture tineri care au fost admiși la filiera francofonă și care, așadar, din septembrie vor fi elevii colegiului nostru. Și pentru că de fiecare dată constatăm nevoia de a interveni pentru a umple goluri, pentru a ameliora competențe, dar și pentru a menține activă dorința elevilor de a progresa, astăzi (n.r. – ieri) le-am prezentat și le-am propus activități cuprinse în ghidul de pregătire, respectiv auxiliarul didactic ale căror autoare suntem. De-a lungul celor câțiva ani de la publicare, s-au dovedit utile în pregătirea probei de admitere în clasa cu profil bilingv, dar și în activitățile de tip remedial dedicate elevilor de clasa a 9-a”, a completat Rodica Mone.

Prof. Ramona Astalâş, cealaltă iniţiatoare a proiectului “Le français pas à pas”, a precizat că activităţile propuse elevilor le-au stimulat activitatea şi că producţiile acestora vor fi publicate în revista colegiului.

„Pe lângă activitățile oarecum tradiționale menționate mai sus, am desfășurat astăzi activități care au provocat spiritul ludic al elevilor, le-au stimulat creativitatea și i-au provocat să scrie. Ne-am propus să valorizăm toate producțiile lor publicându-le în numărul 26 al revistei francofone a colegiului, Le Voyageur francophone, care este în lucru și care va vedea lumina tiparului în luna septembrie. Ne-am bucurat, de­si­gur, de prezența fermecătoare a lui Jordane, voluntar Team for Youth Association”, a specificat prof. Ramona Astalâș.

Proiectul, care a debutat în luna iulie a acestui an, se întinde până la finele lunii iunie 2025. Dat fiind faptul că activitățile se vor desfășura pe toată durata anului școlar 2024-2025, se vor putea forma noi grupe, în funcție de nevoile elevilor aflați în dificultate sau care vor dori să-și amelioreze performanțele la limba franceză.