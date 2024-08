Tânără din comunitatea Craica, model pentru o lucrare de masterat

Colecția vestimentară ,,Baht” realizată în cadrul proiectului de masterat ,,Istoria și cultura rromilor. Influențe specifice în designul vestimentar contemporan, comunitatea modernă vs. cea tradițională”, a fost prezentată, zilele trecute, de creatoarea de modă băimăreană Renata Mihaly în cadrul evenimentului organizat de departamentul “UAD Fashion” al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca.

Evenimentul a fost organizat sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Anca Rusan şi Conf. Univ. Dr. Lucian Broscătean.

În calitate de model a fost şi Alina Varga, o tânără din comunitatea Craica, aleasă de Renata Mihaly pentru a face parte din cadrul proiectului de masterat.

Evenimentul s-a dovedit o reuşită, iar pentru acest lucru băimăreanca Renata Mihaly a adus mulţumiri profesorilor coordonatori Anca Rusan şi Lucian Broscătean pentru susţinere şi îndrumare, creatoarei de modă Irina Schrotter, dar şi modelelor Lucas Rezmiveş şi Alina Varga.

Echipa Departamentului Modă-design vestimentar UAD Cluj-Napoca organizează împreună cu Asociația Departamentul Creativ, având alături parteneri din industriile creative, o serie de evenimente sub marca UAD FASHION, cu scopul de a transforma pasiunea pentru modă în joburi profesioniste.

UAD FASHION este un eveniment care se organizează la finalul fiecărui an universitar, o rebranduire a ceea ce până la ediția a 25-a din 2019 se numea „Gala UAD Fashion Design”.