Pianista Aurelia Vişovan susţine un masterclass în Sighetu Marmației adresat pianiştilor supradotaţi

13 tineri muzicieni supradotați, din țară și din străinătate, au beneficiat de un masterclass de pian susținut la Sighetu Marmației de pianista Aurelia Vișovan, profesor la Universitatea de Muzică din Nürnberg, Germania, cetățean de onoare al municipiului Sighetu Marmației și de pianistul Can Cakmur, profesor universitar la Trinity College, Londra.

„Zilele acestea, un vis a devenit realitate. Această primă ediție a Sighet International Music Summer a trecut atât de repede, de parcă tot un vis ar fi fost. Timp de 4 zile, 13 pianiști din 7 țări au lăsat Maramureșul să-i inspire. Împreună am cântat, am discutat despre muzică, am vizitat locuri extraordinare, ne-am jucat și am gustat din bucatele copilăriei mele. Fiecare clipă a fost plină de bucurie, entuziasm și însemnătate. Atât studenții, cât și noi, cei doi profesori, ne-am fi dorit ca timpul să stea în loc și ca aceste 4 zile să nu se termine niciodată”, a declarat pianista Aurelia Vişovan.

Profesoara de pian a părăsit oraşul natal, Sighetu Marmaţiei, la vârsta de 12 ani. A ajuns la Cluj, Viena şi ulterior în Germania. Dar nu a uitat niciodată Maramureşul şi oraşul de unde provine. Din contră, a ştiut că trebuie să revină în locurile natale pentru a le arăta celor din alte ţări, „sufletul Maramureşului”.

„Am plecat din Sighet la vârsta de 12 ani, singură. Profesoara mea de pian, Monica Chifor, o valoare mult peste dimensiunea micului meu oraș, insista că nu voi putea urma calea muzicii decât mergând la studii într-un centru cultural mare, unde puteam beneficia de întâlniri cu artiști, profesori și colegi care inspiră. Astfel am ajuns să-mi petrec adolescența la Cluj și studenția la Viena, îndepărtându-mă geografic tot mai mult de casa părintească. Cariera didactică m-a condus înspre Germania, încă un pas mai departe; însă cred că orice om născut în Maramureș știe ce înseamnă legătura sufletească profundă cu originile. Deja din adolescență am visat că într-o bună zi, când am să fiu mare, am să revin la Sighet și am să înființez ceva. Fie un festival, fie un curs, fie o școală de vară. Un motiv de a reveni acasă și un prilej de a arăta sufletul Maramureșului tuturor colegilor care nu au avut niciodată prilejul să-l cunoască”, a accentuat Aurelia Vişovan.

Pianista a mai arătat că speră într-o revedere, anul viitor, în Sighetu Marmaţiei. „Cu sufletele pline ne-am luat azi rămas-bun, în speranța unei revederi anul viitor în același loc. Iar în ceea ce mă privește, plec cu zâmbetul pe buze și cu inima plină de speranță pentru viitor. Un viitor muzical la Sighet”, a conchis Aurelia Vişovan.

Aurelia Vişovan este o pianistă, clavecin și fortepianistă româncă apreciată la nivel internațional, câștigătoare a ediției 2019 a Concursului Musica Antiqua Brugge (fortepiano). Ea interpretează regulat concerte și recitaluri atât la instrumente istorice, cât și la pian modern, în săli celebre din străinătate. Aurelia Vişovan a obținut peste 25 de premii competiționale. Născută în 1990 în Sighetu Marmației, România, a studiat cu Adriana Bera, Monica Chifor și Gerda Türk în România și a absolvit Universitatea de Muzică și Arta Spectacolului Viena. În 2021 a obținut diploma de doctorat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, cu o teză axată pe instrumente istorice cu clape. Aurelia Vişovan este în prezent profesoară de pian la Universitatea de Muzică din Nürnberg, Germania.