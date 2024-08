Apicultorii din Maramureș se confruntă cu probleme din cauza mierii din Ucraina

Până acum, apicultorii au avut un an destul de bun, cu producții peste cele înregistrate anul trecut. Însă problema lor este desfacerea. Asta în condițiile în care se lovesc de o concurență greu de combătut: mierea care intră la noi în țară din Ucraina.

Însă și aceasta nu este produsă tocmai în Ucraina, ci mai degrabă în China și apoi ajunge la vecinii noștri, de unde intră în țara noastră. ”În apicultură până acum situația a fost acceptabilă. Din câte știu eu apicultorii chiar au avut producții mai bune ca anul trecut. Îi ajută și subvenția dată pentru înlăturarea efectelor războiului din Ucraina. Cei de la Asociația crescătorilor de albine spun că problema cu care se confruntă, și pe care o cunosc și de la noi în județ, e că intră marfă foarte multă pe piața Uniunii Europene din Ucraina, dar care de fapt nu este miere ucraineană, ci vine din China prin Ucraina și invadează piața la prețuri de 6-7 lei kg, spun apicultorii, în condițiile în care ei produc cu 12-14 lei kg de miere și astfel am pierdut piețe importante unde vindeam înainte. Noi suntem cred al doilea producător din Europa, doar Spania ne bate la număr de familii de albine și producții de miere. Deci asta ar fi marea problemă la noi, de preț și de desfacere, pentru că mulți producători mari de miere o vindeau en-gros. Însă producția este mulțumitoare anul acesta. Apicultorii au obligația ca în fiecare an, până la sfârșitul lui, să-și declare numărul de familii. Nu prea o fac, iar acum când se dau subvenții spun că de ce nu le pot primi. Ei doar trebuie să ne trimită informația, chiar și pe mail, să ne spună că își mențin numărul de familii, deci e o chestie simplă, dar unii nu o fac”, a precizat ing. Dan Ioan Cocîrcă, dir. exec. DAJ Maramureş.