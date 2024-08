Cum să abordezi problema sindromului intestinului iritabil?

Sindromul intestinului iritabil este una dintre afecțiunile frecvente în general în țările în care predomină alimentația de tip occidental (bogată în alimente ultraprocesate și carbohidrați). În general, balonarea este unul dintre cele mai frecvente simptome, pe lângă crampe, dureri abdominale, schimbări de tranzit intestinal etc.

Irina Stuparu, o băimăreancă specializată în nutriție și dietetică, explică ce alimente sunt indicate și care sunt cele contraindicate în această afecțiune, care afectează tot mai multe persoane.

Sindromul intestinului iritabil reprezintă, practic, o tulburare a tractului gastrointestinal, care afectează intestinul gros (colonul), provocând apariția unor simptome gastrice. Este o boală inflamatorie, iar simptomele specifice sunt: crampele și durerea în zona abdominală, schimbările de tranzit intestinal, distensia abdominală (disconfort ca urmare a balonării, n.r.), balonarea, acumularea excesivă de gaze, diareea sau, din contră, constipația.

Nutriționistul dietetician a explicat într-un interviu cum poate fi ținută sub control afecțiunea.

Reporter: Care sunt alimentele ce dau cele mai grave simptome ale intestinului iritabil?

Irina Stuparu: Sunt câteva grupe de alimente sau condimente, respectiv lactatele, glutenul și condimentele picante. Mai sunt leguminoasele – fasole, linte, năut sau cele prăjite în ulei. De asemenea, alimentele procesate. Tot ce e ambalat, procesat – inclusiv mezeluri, toată sfera aceasta. Nici fructele proaspete nu sunt recomandate.

R.: Cât de grave pot fi simptomele, cum pot fi recunoscute acestea?

I.S.: În general, pacienții au simptome și reacții diferite și ei trebuie să observe la care alimente anume au reacții. După ce medicul a pus diagnosticul și te prezinți la un dietetician-nutriționist, în func­ție de cât de avansată e boala, se induce o rețetă de excludere. Adică vom exclude toate alimentele amintite mai sus care provoacă reacții persoanelor cu sindromul intestinului iritabil. Apoi vom încerca să creăm toleranță pe parcurs. Adică vom reintroduce, rând pe rând, câte un aliment în cantități mici și vom urmări reacțiile organismului, la fiecare dintre ele. Trebuie să dăm timp intestinului să se refacă, să se reducă acea inflamație.

R.: Care sunt alimentele recomandate la acești pacienți?

I.S.: Sunt recomandate alimentele gătite cât mai simplu, la cuptor sau fierte și fără condimente picante. Carne slabă, gătită la cuptor sau fiartă, lactate fermentate – în funcție de toleranță.

Cartofi fierți și răciți. Asta pentru că au amidon – amidonul rezistent care se formează la cartof e un prebiotic foarte bun. Când se răcește cartoful fiert, observăm acel aspect mucilaginos – se creează acele molecule și e mult mai benefic decât atunci când e cald.

Dacă nu sunt recomandate fructe proaspete, ei pot consuma fructele conservate, dar fără zahăr (sau fierte). De asemenea, ciorbele sunt foarte bune, mai ales cele cu borș sau supa de oase, care are colagen și reface intestinul ca un balsam. Se fierb oasele la foc mic, 4-5 ore. Acolo poți pune usturoi și ceapă, pentru că se fierb lent și se absorb. Și răciturile sunt, de asemenea, bune.

Se recomandă kefir, legume fermentate, brânzeturi fermentate, dar și aici, în funcție de toleranță.

E foarte complicat la acest sindrom de intestin iritabil, pentru că fiecare pacient e foarte diferit și are simptome foarte diferite. Trebuie să analizezi fiecare aliment care produce reacții. Și în timpul acesta lucrezi la refacerea intestinului cu probiotice/prebiotice.

R.: Este recomandată pâinea?

I.S.: Pâinea cu maia. Pentru că maiaua digeră glutenul și când mănânci pâinea cu maia, deja oferi organismului glutenul predigerat. Majoritatea se plâng de intoleranță la gluten și atunci pâinea cu maia poate da o mai bună toleranță.

R: Există și alte soluții pe lângă alimente?

I.S.: Glutamina reface foarte bine intestinul și se găsește ca supliment alimentar. E un aminoacid – e hrana enterocitelor, acele celule din intestin.