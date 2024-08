Camere de supraveghere în întreaga comună Săcălăşeni

Comuna Săcălășeni a intrat în rândul administraţiilor digitalizate. Asta datorită proiectului finalizat recent. În cadrul acestuia s-au montat camere de supraveghere în localitate. În plus, cetățenii pot intra on-line să-și plătească dările către bugetul local sau să își verifice proprietățile.

„Am încheiat recent proiectul de digitalizare a comunei noastre, prin care am dotat cu camere de supraveghere întreaga comună. Acestea sunt de înaltă precizie, cu care se pot citi inclusiv numerele de înmatriculare ale maşinilor ce intră în comună. Li se poate urmări parcursul şi în caz de orice probleme se pot viziona imaginile stocate. De asemenea, avem acum o platformă de digitalizare care vine în sprijinul cetăţenilor, astfel încât fiecare poate să îşi vadă tot ce are în registrul agricol, să-şi verifice datele, să-şi compare orice, fără a veni în persoană la primărie. Nu în ultimul rând, cetăţenii îşi pot plăti taxele şi impozitele sau alte datorii on-line. Pot şi să solicite diferite informaţii etc.”, a precizat Emilian Pop, primarul comunei Săcălăşeni.