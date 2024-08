Canalizarea din Poienile de sub Munte aşteaptă finanţare nouă

Problema asigurării utilităţilor de bază (apă-canal-gaz) este, cel mai probabil, în atenţia tuturor primarilor care nu au asigurate aceste lucruri, normale până la urmă într-o comunitate.

La fel se întâmplă şi în Comuna Poienile de sub Munte unde primarul aşteaptă ca lucrările să înceapă odată. Însă, deo­camdată, marele proiect din care face parte şi adminsitraţia pe care o conduce este în impas: „Noi suntem membri în ADI Maramureş, unde există un proiect mare în care şi Poienile de sub Munte este cuprins. Din ce am înţeles, se va semna un alt contract de finanţare, că POIM-ul deja nu mai poate fi finalizat şi se va trece la Planul de Dezvoltare Durabilă. În această lună se semnează un alt contract de finanţare. Toate loturile pentru comuna noastră şi nu numai pentru noi, ci cred că pentru toate localităţile membre, sunt puse în licitaţie. Se aşteaptă ofertanţi şi de îndată ce va fi asigurată şi finanţarea, cu siguranţă vor veni şi constructori care să înceapă lucrările, întrucât în comuna noastră acest lucru este cel mai necesar, vital chiar. Noi ne străduim să fim mereu prompţi atunci când ni se cere ceva clarificare sau să mai oferim documente, acte juridice asupra unor terenuri. Le-am pus de fiecare dată la dispoziţie”, a spus Alexa Chifa, primar în Comuna Poienile de sub Munte.