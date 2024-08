O fetiță de doar trei ani are nevoie de sprijinul semenilor pentru a fi operată în Turcia

O fetiță de trei ani din Tăuții de Sus are nevoie de ajutorul nostru. Micuța s-a născut cu probleme grave de sănătate, ce necesită intervenție chirurgicală în Turcia. Familia, de condiție modestă, nu are banii necesari.

Mama micuței Iulia povestește că fetița s-a născut la șapte luni, după ce ea a căzut, în timp ce căuta printre resturi la rampa de gunoi a orașului. „Dacă Dumnezeu a vrut să mi-o dea așa, așa să fie. Eu nu o să mai am copii în veci. Mulțumesc că o am și pe ea în viață”, spune ea.

Doctorii i-au spus că are „lichid la creier”. Boala se numește hidrocefalie internă și medicii sunt sceptici cu privire la șansele ei de supraviețuire. „Doctorii din Cluj mi-au spus că nu vede și că ei nu au ce să facă. Nu vede din cauza presiunii de la lichidul acela”, povestește mama. „Are trei ani, dar e foarte greu, ca și cum aș trăi cu un bebeluș. Nu se dezvoltă. Dacă aș merge cu ea în Turcia să o operez ar avea șanse să trăiască o viață normală”, a adăugat femeia.

Necesită investigații și tratamente permanent

Afecțiunea de care suferă Iulia necesită investigații periodice. Tratamentul acestei afecțiuni poate include și intervenții chirurgicale pentru a drena excesul de lichid. Medicul din Baia Mare i-a recomandat mamei să consulte un specialist la Spitalul din Cluj pentru o posibilă intervenție chirurgicală. Acolo însă i s-a spus că sunt riscuri prea mari.

O șansă pentru ca fetița să ducă o viață mai aproape de normal ar fi o intervenție chirurgicală care se poate realiza în Turcia. Pentru asta e nevoie de bani, de care mama Iuliei nu dispune. Asociația Speranță pentru România s-a implicat în cazul ei și încearcă să strângă suma necesară pentru operație.

Oricine vrea și poate să o ajute pe Iulia o poate face donând o sumă în conturile de mai jos:

Specificați la detaliile donației numele cazului – Gereben Iulia

Denumire: Asociaţia SPRO (Speranță pentru România)

CUI: 41026636

