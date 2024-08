Premii pentru elevii maramureșeni la Olimpiada Națională de Inovare și Creație Digitală

În perioada 29 iulie – 3 august, la Focșani s-a desfășurat a 31-a ediție a Olimpiadei Naționale de Ino­vare și Creativitate Digitală – InfoEducație. Evenimentul a reunit peste 300 de elevi și profesori din 29 de județe din România. La olimpiadă au fost prezenți și elevi maramureșeni care au reprezentat cu succes județul. Astfel, proiectul Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare „UpM8” a obținut premiul I la categoria web. Proiectul, realizat de Aris Toma, sub coordonarea profesoarei Alina Pintescu, este „o colecție de 3 componente esențiale pentru orice organizație cu prezența online: Captcha, Monitor și Logs”.

Cu o mențiune s-a ales și proiectul RDEAS al Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Proiectul realizat de Pavel Sebas­tian Iordache, clasa a XI-a, la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, a fost premiat la categoria Roboți. „Sistemul RDEAS este destinat explorării și supravegherii mediilor inaccesibile sau periculoase pentru oameni. Setul RDEAS este compus dintr-un dispozitiv de control la distanță pentru navigație de bază și măsurarea senzorilor, Un set de 2 senzori interschimbabili (Contor Geiger și Senzor de umiditate, temperatură și prezența gazelor explozibile), precum și robotul de supraveghere”, se precizează în prezentarea proiectului.

Adrian Contraș, de la Colegiul Național „Gheor­ghe Șincai” din Baia Mare s-a întors acasă cu premiul al II-lea, la categoria Utilitar, pentru proiectul „PythFinder”. „Derivat din extensia limbajului Python (‘.py’) îmbinată cu termenul de ‘Path’, PythFinder este o librărie specializată în planificarea mișcării autonome a roboților. Acest proiect are ca obiectiv principal familiarizarea copiilor cu tehnici avansate din domeniul roboticii industriale prin intermediul vizualizării grafice și al reprezentărilor schematice. Astfel, pe lângă utilitatea sa versatilă, facilitează și învățarea într-un mod accesibil, captivant și interactiv, stimulând curiozitatea și interesul celor mici pentru tehnologie și știință. Compatibil cu orice robot capabil să citească date dintr-un fișier text, PythFinder poate fi utilizat nu doar în cadrul competițiilor, ci și în aplicații industriale, logistice sau de cercetare”, afirmă Adrian Contraș.

Tot la categoria Utilitar, Gabriel Palfi, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare a obținut premiul al III-lea pentru proiectul „The last letter”, „un joc ce combină elemente de acțiune și bătaie cu elemente relaxante de base-building și explorare”.

Ilinca Szabo, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare l-a prezentat în cadrul olimpiadei pe robotul Ionuț, „un asistent de hale industriale care se ocupă de manevrarea paleților în locuri mai puțin accesibile și îi ordonează în funcție de tonajul acestora.”

InfoEducație, organizat din anul 1994, este dedicat elevilor de liceu cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice multidisciplinare, la categoriile: WEB, Roboți, Multimedia, Software Educațional, Software Utilitar. În etapa finală există și un concurs open, pe echipe, pe parcursul a 24 de ore. Concursul constă în realizarea unei lucrări pe o temă dată. Pe întreaga durată a taberei s-au organizat și sesiuni de comunicare pe teme de inginerie software.