Am găsit cea mai albastră apă din Maramureș. Nu, nu de curată ce e. De otrăvită ce e. Sus pe iazul de la ieșirea din Strâmbu Băiuț spre Lăpuș, s-a născut un lac. Și o baltă. Cel ce s-a format în crăpătura ce se cască an de an tot mai mare, a ajuns la conținutul haldei. Plus seceta, a generat o apă cum n-ați mai văzut. De frumoasă…