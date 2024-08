Lumină şi culoare, aşternute pe pânză de patru artiste plastice

Patru artiste amatoare, dar talentate şi cu sufletul încărcat de frumos, au adus în faţa iubitorilor de artă „Lumină şi culoare” prin lucrările expuse în Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Cele patru expozante, membre ale Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” Baia Mare, sunt: Vera Terebeși, Viorica Pavlov, Carletta A. Irving, Simona Petrule. Expoziţia va putea fi vizitată la Salonul Artelor până în 19 august.

„De ce Lumină şi culoare? Metaforic spunând, dorim să transmitem Lumina din sufletul nostru în culorile ce din pasiune le aşezăm pe pânză, pentru a lumina chipurile celor ce le privesc. Datorită luminii percepem lumea colorat, existenţa culorilor depinde de lumină: lumina este chiar izvorul lor. Culorile au stat în cea mai mare măsură la baza cunoaşterii lumii de către oameni, se ştie de mult că omul percepe mai întâi culoarea şi doar apoi forma lucrurilor. Anticii considerau că prin culoare se poate obţine controlul asupra emoţiilor şi asupra întregului organism al omului. Cromoterapia sau terapia prin culoare este o metodă alternativă noninvazivă unde culorile nu sunt doar o încântare pentru ochi şi suflet, organismul nostru putând fi influenţat de culorile din jur”, a explicat una dintre expozante, Carletta Irving.

În lucrările expuse este abordată tehnica tradiţională, dar este oferit şi „un cadru dinamic al expresiei artistice moderne”. Cert este că toate cele patru autoare ale lucrărilor de artă se joacă cu culoarea, reuşind să aducă un strop de optimism în sufletul celor care le admiră creaţiile.

Vera Terebesi scrie poezii şi pictează. „Iar ceea ce nu ajunge pe pânză, devine cugetare de atelier sau vers”, spune Carletta Irving. Simona Petrule „reflectă crezul artistic pe care îl are. Tablourile create au armonie, te poţi refugia în ele ca într-o oază de linişte, pune în slujba frumosului lumina şi culoarea. Pe lângă stilul tradiţional abordează şi tehnica modernă ca o eliberare de forme, lăsând loc pentru interpretări şi o conexiune profundă cu interiorul uman”. Viorica Pavlov aduce în expoziţie minunatele sale creaţii textile. „Ea alege să-şi înfăptuiască lumea magică prin mijloace specifice, locul pensulei este luat de firul de aţă, locul pânzei de urzeală, reinterpretând în manieră contemporană tradiţionalul meşteşug al ţesutului ancestral”, a adăugat Carletta Irving în prezentarea expozantelor.

În ce o priveşte pe artista Carletta Adriana Irving, aceasta spune că „în fiecare tablou există o emoţie, o trăire, o încărcătură energetică pe care am dorit să o imprim prin culori. Îmi doresc ca la nivel de intenţie, energia pe care o las pe pânză să ajute privitorul să se liniştească, să se destindă şi să îl fac să viseze. Pe simeze sunt expuse tablouri pictate în tehnica tradiţională, dar şi în tehnica fluidă pe care o ador”, a completat Carletta Irving.

Evenimentul a fost mo­derat de distinsa Carmen Coca, care a adus un plus de culoare. Ca de obicei, atmosfera de la vernisaj a fost una caldă, plină de emoţii. Petra a susţinut un moment artistic la flaut, iar Simona Petrule a cântat folk, acompaniată la chitară de Rita Ştefan, reuşind să animeze participanţii prezenţi în sală.