PNL Maramureș, dispus să negocieze cu PSD pentru majoritate în CJ

Liberalii maramureșeni au anunțat în cadrul unei conferințe de presă că sunt deschiși la negocieri cu alte partide, după ce au pierdut alegerile locale.

Partidul Național Liberal a pierdut conducerea județului și a primăriei municipiului Baia Mare, dar a câștigat în teritoriu 32 de primării, având, astfel, cel mai mare număr de primari pe care i-a deţinut vreodată partidul în Maramureș.

„Am desemnat o echipă de negociere. Sigur, nu suntem noi cei care am câștigat alegerile în județul Maramureș, drept urmare cei care au câștigat au nevoie și de majoritate. Dacă consideră că vor să discute cu cei din Partidul Național Liberal, n-au decât să ne contacteze și cu siguranță ne vom întâlni și cu ei. Noi am dezvoltat un portofoliu generos de proiecte la nivelul județului Maramureș, drept urmare, dacă vor să fie sprijiniți în dezvoltarea acestor proiecte, vom fi dispuși să discutăm”, a precizat Ionel Bogdan, liderul PNL Maramureș.

Pe de altă parte, președintele PNL Maramureș a arătat că echipa merge mai departe în aceeași formulă, chiar dacă liberalii au pierdut inclusiv conducerea Primăriei Baia Mare, care a fost condusă cu preponderență de liberali de la Revoluție încoace.

În cadrul organizației județene a PNL are loc în aceste zile ședința Biroului Politic Județean, precum și a Colegiului Județean, la care participă toți primarii, președinții de organizații, viceprimarii și liderii liberali din județ. Unul din subiecte va fi, cu siguranță, desemnarea viitorilor candidați la alegerile parlamentare care vor avea loc în această toamnă.