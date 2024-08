Seri de teatru la Muzeul Satului din Baia Mare

Teatrul Ararat, având ca partener principal Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, vă invită la cea de a 8-a ediție a Festivalului Artelor ”Repere, Mituri, Identități”. Festivalul va debuta joi, 15 august şi se va încheia în 23 august, toate evenimentele urmând să înceapă la ora 19.

În ediția din acest an sunteţi invitaţi la: spectacolul „Războaiele bărbatului” – joi, 15 august. Reprezentaţia teatrală „Războaiele bărbatului”, de Evghenii GRIȘCOVEȚ, regia Laura Moldovan este un one man show cu Ion Vântu, produs de Teatrul Național Târgu Mureș. Programul festivalului mai include: prezentarea editurii Marist; expoziția colectivă a Asociației Artiștilor Plastici Maramureș ”Alexandru Șainelic”; fashion show: vestimentație pictată manual de artista Dora Sălăjan, cu tematică marină; moment muzical și poetic.

Ziua de 23 august va fi una in memoriam Cornel Udrea. Cu această ocazie, va fi prezentat spectacolul „Doamna cu principii”, în regia lui Claudiu Pintican. Alte activităţi programate pentru 23 august: expoziția artistului Lucian Dobârtă; prezentare de cărți in memoriam Cornel Udrea; recital de muzică clasică cu absolvenți ai Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj Napoca. Informații suplimentare la numerele de telefon: 0723 275 912 / 0740 043 136 / 0723 196 398 sau pe pagina de facebook Teatrul Ararat Baia Mare. Toate evenimentele se vor desfăşura la Muzeul Satului din Baia Mare, iar accesul este liber în limita locurilor disponibile.