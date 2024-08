Aproape 30 de profesori, prezenți la Școala de vară MERITO

Anul acesta, în Școala de vară MERITO, au fost prezenți 28 de profesori, de toate nivelurile. Timp de 3 zile, aceștia au beneficiat de ateliere ce au avut ca teme: Reflexivitatea, Colaborarea și Leadershipul.

Profesoara MERITO, Tatiana Cauni, le-a vorbit participanților „despre importanța reflexivității în educație, despre Jurnalul reflexiv, despre structura și beneficiile unui Jurnal reflexiv, despre aplicarea unei tehnici reflexive la o situație educațională specifică, despre provocările și beneficiile aplicării acestor tehnici în predare, despre cum să dezvolți un plan de carieră reflexiv, despre importanța obiectivelor profesionale și personale etc. Am avut muncă în echipă pentru realizarea unui jurnal reflexiv, am avut studiu de caz și muncă individuală”.

În cadrul atelierului pentru elevi, grupa de liceu, Tatiana Cauni a arătat că: „Mi-am ales Dezvoltă-ți abilitățile de Lider. Am discutat: despre leadership și schimbare, despre ce semnificație are titlul cărții, despre jurnalul reflexiv în care sarcina a fost aceasta – Fiecare adolescent scrie despre o situație recentă în care a demonstrat abilități de lider”.

Școala de vară MERITO s-a desfășurat la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, în perioada 5-7 august.