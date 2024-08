Călărie și pictură, pentru beneficiarii Asociației Esperando

Beneficiarii Asociației Esperando au avut parte de activități care să le facă ziua și viața mai frumoasă. Ei și-au pus creația la încercare și au pictat pe diferite obiecte, sub îndrumarea unui voluntar.

”Dacă vorbim despre obiecte tradiționale, în foarte multe cazuri, pictura este cea care le înfrumusețează și le oferă o notă unică. În Centrul Esperando am dedicat timp acestei frumoase îndeletniciri, iar tinerii noștri au ornat, prin pictură, linguri din lemn, la atelierul de produse tradiționale. Sub îndrumarea personalului și a voluntarei Ghiț Nadia, aceștia au urmat tipare tradiționale, dar și-au pus și amprenta personală asupra fiecărui produs” – arată Asociația.

La activitate au participat tinerii cu nevoi speciale de la Asociația Esperando și cei de la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Griviței și voluntarii care activează la asociație.

Activitatea face parte din proiectul „Diversitate prin tradiție”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.

Hipoterapie, pentru copiii și tinerii cu dizabilități

Conexiunea cu animalele a fost întotdeauna cunoscută și utilizată pentru efectele ei benefice asupra psihicului uman. Desigur, în trecut era făcută involuntar, având în vedere că omul s-a folosit întotdeauna de animale. Astăzi, însă efectele benefice ale acestei terapii sunt dovedite științific și ea face parte din activitățile pe care beneficiarii Asociației Esperando le practică.

”Ieșirile la ședințele de hipoterapie sunt printre cele mai așteptate activități de la Centrul de Zi Esperando. Conexiunea cu animalele (cai, pisici), faptul că schimbă mediul – ședințele desfășurându-se lângă pădure, creează contextul potrivit pentru ca persoanele cu dizabilități să își dezvolte noi abilități, să își îm­bu­nătățească starea emoțională și deprinderile de viață independentă. Prin intermediul proiectului Tandem, tinerii cu dizabilități de la Centrul de Zi Esperando se pot bucura de beneficiile acestei terapii – care are o importanță majoră în recuperarea lor, contribuind la creșterea calității vieții acestora” – mai transmite Esperando.

