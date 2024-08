Mostră de eleganță și bun-simț la Rock’n Road

Concert rock la munte, în Băiuț

În weekend, unul din evenimentele importante a fost șirul de concerte Rock’n Road de la Tocila, din Băiuț. Este de fapt singura gură de oxigen pe care o primește fosta comună minerească, an de an, când sute de motocicliști din țară plus amatori de concerte rock din Maramureș se adună într-un peisaj atipic. Sus, în munți, în Băiuțul cel cu zeci de urși și „cât pe ce” cu zimbri.

Neașteptat de multă lume, dar mai ales neașteptat de elegant și de firesc se petrece evenimentul motocicliștilor. Și o spunem privind cu ochii profanilor la acest gen de manifestare, inițial copleșiți de numărul de motociclete, de figuri colorate, de haine de piele, de zorzoane și de tatuaje. Nici urmă de conflicte, nici măcar un ”du-te-ncolo” nu capeți la asemenea concert. Până și cei beți aveau grijă să nu se lovească de cineva, să nu deranjeze! Fiecare e binevenit, motociclist sau nu, rocker sau nu, echipat sau nu. De altfel, autoritățile locale ne spuneau, peste ani, că, la finalul manifestării, motocicliștii fac acolo o curățenie de lasă mai curat decât au găsit. În seara la care am participat, au cântat rock Wild Angels, Rockstars not dead și celebrii Bucovina, folk au cântat Focul viu. S-au aprins lumânări pentru Marinel Petreuș, au fost onorați atât el, cât și legenda Nicu Covaci. Liderul trupei Bucovina a amintit cererea liderului Phoenix: ”Nu vreau să mă plângeți, ascultați-mi doar muzica!”

Felicitări și respect organizatorilor, motocicliștii băimăreni, autoritățile băiuțene prezente la eveniment. Și da, am înțeles rețeta: cu cât mai departe de oraș, de oameni și de profani, cu atât mai bine. Cine face drum până ”La capătul lumii”, în Băiuț, merge să respecte, să se bucure, să iubească! O lecție de organizare!