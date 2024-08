PAMFLET ☺ Și-a ales cariera, e clar. Înapoi în Maramu’!

“Și a fost Reuniunea Anuală a Diplomației Române 2024! Ultima din mandatul Președintelui Klaus Iohannis. Poate, și spun poate, și pentru mine ultima în calitate de ambasador al României, în cazul în care voi alege în viitor altă carieră”.

Nouă ne e clar, a ales postul de senator de Maramureș, doar a mai fost o dată și a fost bine. Alt politician parlamentar “de împrumut”, acum în plin mandat încă, are poster „Dezvoltăm Maramureșul”, deși n-are două cu el, cu noi. Zice că “În continuare, P… va continua să pună Maramureșul pe drumul dezvoltării. După alegerile locale din iunie, avem 9 primării în plus. În total, 32 de primari liberali vor administra comunități importante. Împreună, construim un județ puternic”, de parcă n-ar fi pierdut județul și ambele municipii.

La orașele maramureșene, e 8-4, un scor nu tocmai olimpic pentru partid, da’ mă rog, depinde cum pui problema. Și postează la fel ca ceilalți, religie, medalii la Olimpiadă, realizări. Clar mai vrea un mandat aici? Clar.

Una caldă. Avem și știri de bine!

“Astăzi, în ședința de Guvern, Bogdan Gruia Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, un prieten al Maramureșului, a anunțat un progres extrem de important în materie de servicii publice oferite cetățenilor în format digital: hub-ul de servicii publice de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, din subordinea Ministerului Justiției. În acest moment timpul necesar pentru crearea unei firme se reduce de la 72 la 24 de ore. Portalul poate să fie accesat 24 din 24, 7 zile din 7. Mai mult, în maximum 15 minute se pot completa și încărca documentele în noul portal. Automat, timpul de soluționare a cererilor depuse va fi redus și procedura va fi 100% online”.

Sigur, o zice unul din cei mai hodiniți parlamentari ai noștri, fără multă activitate. Dar nu-i bai, e tot o realizare.

Politica pioasă

Au reînceput politicienii să se arate la biserici. Nu e sărbătoare și slujbă la care să nu apară câte un pios cu fotograful după el. Dar ar trebui să-i întrebăm și pe ei, că tot poporul se pricepe…cum e cu deschiderea Olimpiadei? Apropo, mostră de „ev mediu întunecat”, pe Facebook.

“S-au chinuit ăștia la Olimpiadă să batjocorească creștinismul cu tot felul de arătări și scamatorii și vine Nole își face Sfânta Cruce în direct și le distruge toată coșmelia. Vă dați seama cum urlă Satana de ciudă? Pur și simplu au fost spulberați”.

Altfel spus, iată cum faci din ăla maro praștie și câștigi victorii în bătălii pe care nu le-a purtat nimeni și n-ai cum să le pierzi/câștigi dacă ele nu există. E cam ca și cu preoții care au ieșit cu rugăciunile de secetă DUPĂ ce au anunțat meteorologii că se schimbă vremea. Nu cu o lună două înainte, că secetă a tot fost.

Breaking news! Nu chiar

Un alt parlamentar maramureșean nu mai vrea, s-a săturat. Dar n-ar pleca așa, în neant, ci într-o funcție publică. I s-a oferit conducerea ANRM, agenția de resurse minerale. N-o vrea, vrea la ANRE. Dar cel mai fain e nu că vrea acolo, ci că vrea în locul altui maramureșean care e director adjunct acolo. Și pare că s-a hodinit destul! Cum ar veni, pleacă unul, vine altul?!…

Maaa…ri tâmpiți ne credeți…

Zic așa reprezentanții unui partid al minorității de treabă: “Am purtat o primă serie de discuții cu viitorul președinte al C.J. Maramureș și cu primarul ales al municipiului Baia Mare pentru a discuta despre marile proiecte de infrastructură ale județului și municipiului”.

Și atașează o listă de chestii de investiții, de corectitudine politică. Pe listă nu apare că purtați negocierile pentru un post de viceprimar de Baia Mare. Motivul real al negocierilor. Sau avem fețe de tâmpiți așa, cum ne vedeți de sus?

Nouă ne place. Dar e OK?

După alegeri, unii politicieni s-au făcut mici-mici. Alții vor să acopere pierderea cu tupeu. Unii tac de parcă nu ne promiteau mai ieri un Maramureș perfect. Dar cei ce nu tac…sigur, nouă ne plac, ne dau de lucru. Doar că e ironic, ba autoironic. Să te pozezi cu pierzătorii și să-i lauzi. Sau invers, să îți trimiți emisarii la negocieri, în timp ce tu dai cu bota în continuare în ceilalți. Și vrei rezultate la negocieri, nu? Pe de altă parte, așteptăm să facă cineva ceva… sau se amână dezvoltarea județului până după parlamentare, când știm cu cine defilăm și încotro? În paranteză spus, s-au cam subțiat și liniile de finanțare, doar virtual și teoretic mai curge cu lapte și cu miere. Nu prea mai aruncă cu bani spre comunități nici Guvernul nici Europa. Ori nu mai au, ori au înțeles că nu e foarte firesc să faci pompe de încărcare mașini electrice într-o comună ce are ZERO mașini de gen și nu e nici la drum național ori rută turistică. Sau să faci depozite voluntare de gunoi (CAV în jargon guvernamental) cu… (Atenție!!) 700.000 euro bucata, adică o platformă de beton îngrădită, cu 6-8-10 containere pe ea. Cu bani cu care ai face un bloc în roșu. Nu ne pricepem, doar zicem. Că miroase a DNA de la o poștă. Sau să faci bazine de înot în sate depopulate, în timp ce David Popovici nu are un bazin olimpic ca lumea unde să se antreneze. Nu că nu le vrem, cât că suntem la limita ridicolului. Și nu ne spuneți că poate următorul David se va naște în Fărcașa sau Recea… poate, dar până se naște, bazinele acelea trebuie întreținute, este nevoie de antrenori, activitate susținută, investiții.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.