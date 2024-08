Lipsa terenurilor îngreunează investiţiile în Poienile de sub Munte

Primăria se confruntă cu o problemă pe care și alte administraţii locale din judeţ o au. Este vorba despre lipsa terenurilor aflate în patrimoniul public. Aceasta vine însă la pachet cu un alt neajuns: incapacitatea autorităţii publice de a accesa fonduri nerambursabile pentru investiţii.

”Noi ca primărie stăm foarte rău la capitolul terenuri. Nu deţinem foarte multe terenuri în proprietate. De asemenea, unele dintre acestea, în momentul de faţă, sunt ocupate abuziv. Va trebui să punem mare accent pe această problemă şi să luăm înapoi ceea ce ne aparţine de drept. Din păcate lucrurile au fost ignorate într-o vreme şi astfel primăria a pierdut din patrimoniul ei. E păcat să nu poţi pune la dispoziţie, atunci când ţi se cere într-un proiect, un teren şi în acest fel să nu poţi implementa acel proiect. Este o realitate lucrul ăsta. Am stârnit şi nemulţumiri în rândul unora, când am luat iniţiativă în această problemă, dar e necesar să o rezolvăm. Vă dau un exemplu concret: am ajuns să apelăm la sprijinul Consiliului Judeţean să ne cedeze o suprafaţă de teren astfel încât să putem realiza un parc fotovoltaic, sau altă investiţie. Degeaba depunem proiecte dacă nu avem teren disponibil pentru materializarea lor. Să vorbim de exproprieri iar este foarte greu într-o zonă ca a noastră, montană şi dens populată” – a explicat primarul Alexa Chifa.