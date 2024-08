Noi staţii pentru încărcare electrică în Baia Mare

Primăria construieşte 46 de noi stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiu. În acest sens, s-a aprobat documentația tehnico-economică și în curând se va lansa licitația publică. Valoarea proiectului este de 9.980.239 lei, din care există asigurată o finanțare de 6.736.714 lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Prin proiectele și planurile noastre, ne dorim să ne aliniem orașelor inteligente, în special când vine vor­ba de mobilitatea urbană. Este un fapt dovedit că energiile regenerabile sunt pe primul loc în clasamentul sustenabilității, și facem pași concreți pentru dezvoltarea acestui sector în Baia Mare. Am început deja procesul de reînnoire a parcului auto pentru trans­portul public cu vehicule moderne. Anul acesta am semnat contractul de achiziție pentru 11 autobuze electrice și stații de încărcare aferente, care urmează să ne fie livrate până la începutul anului viitor. Totuși, nu este suficient să modernizăm doar transportul public. Trebuie să-i încurajăm și pe șoferii băimăreni să opteze pentru vehicule ecologice, cum sunt mașinile electrice, iar dezvoltarea infrastructurii de alimentare a acestor vehicule este o necesitate. În prezent, avem 15 astfel de stații de încărcare în Baia Mare. Prin proiectul «SMART ECO – Rețea Integrată de Acces la Alimentare pentru Vehicule Electrice în Municipiul Baia Mare», vom construi 46 de noi stații cu un total de 92 de prize de încărcare și cu o putere maximă de 22 și 55 kW. Vom amplasa aceste stații strategic, în locuri ușor accesibile cetățenilor, cum ar fi zonele rezidențiale, mixte, de servicii, comerciale, de tranzit interurban și cele în care aceștia lucrează, pentru a limita nevoile de deplasare. Am încredere că, până la sfârșitul anului, vom avea un constructor desemnat și că, de la începutul anului viitor, vom putea demara con­strucția efectivă a stațiilor” – a spus primarul Doru Dăncuş.