160.000 de oi în Maramureş. Dar dispar bivolii

Ironie sau echilibru?

Aparent, se petrece ca în lumea animalelor sălbatice. Probabil tacit, fără să înţelegem noi, oamenii, există un echilibru în lumea animalelor. A fost explozie de mistreţi, i-a izbit gripa porcină, abia de mai sunt, abia de-şi revin. În schimb, a crescut numărul de urşi. Replica în lumea animalelor domestice vine de la paralela dintre efectivele de oi şi cele de bivoli.

Unul din liderii crescătorilor de ovine din Maramureş, Gheorghe Buda, ne spune că în anii ‘95-2000 erau 120.000 de oi în Maramureş, ca acum să fie 160.000, undeva aproape de efectivele de dinainte de 1989.

La cealaltă extremă, însă, am văzut de la an la an scăzând dramatic efectivele de bivoli din Ţara Lăpuşului. Pe păşunea dintre Groşii Ţibleşului şi Suciu, la trecerea noastră, unde erau altădată sute de bivoli, păşteau…5 berze. Pustiu. La ieşire din Suciu spre Rogoz, erau 5-6 bivoli mai departe, amestecaţi cu vaci.

Conform Direcţiei Naţionale de Statistică, Maramureşul stă bine. Pe hârtie. Aveam 83.505 bovine…fix ca-n 2015. Aveam 54.957 vaci şi bivoliţe în 2022 ca-n 2015. Ca şi cum cineva ar fi dat copy/paste. 84.402 porcine în 2015, ca-n 2022. Avem 176. 193 ovine în 2015 şi-n 2022. Avem 9.409 cabaline…la fel. (N.R. îi şi mâncăm dacă mai avem 9.000 de cai în Maramureş…) La fel, aveam în 2015 şi-n 2022 efective de 25.025 familii de albine. Şi 6.339 iepuri. Realitatea din teritoriu spune altceva. Dacă ne permiteţi să avem mari rezerve la cifrele oficiale, ba să ne extindem rezervele şi asupra efectivelor de animale sălbatice…