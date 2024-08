Se anulează Hora de la Prislop!

Autoritățile au decis ca anul acesta să ”sară” peste unul dintre cele mai vechi evenimente ce avea loc la hotarul județelor Maramureș, Bistrița-Năsăud și Suceava.

Iată motivul invocat de Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean: ”Datorită contextului politico-administrativ, am decis că ar fi mai înțelept să nu se desfășoare sărbătoarea în acest an. Se apropie alegerile parlamentare și cele prezidențiale, avem multe priorități la nivel de dezvoltare unde ne-am asumat numeroase investiții și toate acestea au condus la luarea acestei decizii. Intenția nu este de a minimiza importanța Horei de la Prislop. Sunt convins că evenimentul va fi organizat în anii următori, fără să fie politizat de apropierea unor scrutinuri electorale, reflectând doar tradițiile noastre frumoase și valorile maramureșene care ne-au dus renumele departe”.

Președintele Ionel Bogdan a precizat că este o decizie administrativă și nu politică și că sunt alte priorități pentru administrație: ”Banii pe care i-am fi alocat pentru organizarea ediției din acest an au fost direcționați în mod strategic către proiecte de infrastructură, educație și sănătate. Acestea vor contribui în mod direct la îmbunătățirea calității vieții maramureșenilor, iar în final acesta este cel mai important aspect. Asta nu înseamnă că nu ne mai bucurăm de evenimente cultural – artistice. Sunt mai multe prevăzute pentru luna august, pe care le susținem, care ne aduc efervescența necesară, dar și vizibilitate și beneficii economice imediate pentru comunitatea noastră. Sunt conștient că această decizie va fi cel mai probabil folosită de unii actori de pe scena politică pentru a genera polemici. Aceleași voci care ar fi dorit să politizeze evenimentul și să îl folosească în scop electoral”.

De obicei, Hora de la Prislop avea loc în a doua jumătate a lunii august, fiind unul dintre cele mai longevive evenimente.