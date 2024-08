La plecarea unui ziarist cu vocație

A plecat din această lume confratele, prietenul, ziaristul cu vocația profesiei, EMIL DANCIU. Orice moarte este neașteptată, dar pentru Emil ea a avut o viclenie în plus. Când pleacă dintre noi un mânuitor al cuvântului și literele alfabetului cad în bernă. Dau mosorul vremii înapoi și văd doi tineri veniți în Baia Mare să-și lustruiască destinul. Emil a coborât din Cavnic, eu am venit din Desești. Pentru a ne mai domoli singurătățile am devenit prieteni. Și așa am rămas până în vinerea neagră, când Emil a plecat să colinde pădurile de dincolo de această lume.

Ne-a unit profesia, cea de ziarist, și am parcurs drumul de la linotip, la calculator. Emil s-a adaptat la transfigurarea vremii deoarece a iubit profesia de ziarist cu patimă discretă. Starea de sărbătoare a lui Emil era lucrarea ziarului și tot ce înseamnă el în viața omului. Toate acestea se datorau vocației de care dispunea și pe care și-o respecta cu rigoare. Știa că fără vocație, în presă este greu să izbutești. Chemarea pentru această meserie este cheia reușitei. Emil simțea evenimentele lumii în care trăiam și le decanta cu har și promptitudine. Știa că a lucra la o publicație cotidiană trebuie să ai starea de veghe, să stai în turnul de control al vieții, al profesiei.

După schimbarea vremurilor, un grup de entuziaști am fondat ziarul Graiul Maramureșului, cel mai longeviv cotidian din istoria presei maramureșene. Colegul Emil Danciu a fost alături de noua aventură publicistică, unde a dăruit cititorilor harul și talentul. Colecțiile ziarului păstrează cu cinste numele ziaristului Emil Danciu. Am străbătut de nenumărate ori așezările Maramureșului, unde Emil scormonea realitatea. I-am trecut pragul casei părintești din Cavnic, unde i-am cunoscut părinții. Oameni simpli, dar extrem de bogați sufletește. A avut de la cine învăța Emil!

Prețuia colegii, prietenii și mai ales familia. Era mândru de cele două fiice, Dana și Oana, de izbânzile lor în viață. Ne întâlneam și după lăsarea la vatră de la ziar. Vorbeam des la telefon și cu Lenuța, soția lui. Emil Danciu a fost un om bun, în prezența lui mă simțeam mai sigur pe lume. L-am sunat pe 21 mai, de ziua Sfinților Constantin și Elena. Că el purta și numele de Constantin. Urma să plece cu soția prin păduri. Un accident nefericit, chiar în ziua aceea, a declanșat alte complicații care i-au grăbit sfârșitul.

O să fim mai singuri fără colegul Emil Danciu! Un om bun și un ziarist cu vocație. Literele alfabetului întrupate în mii de articole îi vor veghea lunga călătorie. După plecarea recentă a colegului și prietenului Romulus Roman, iată, s-a dus și Emil Danciu. Se vor întâlni acolo unde cărările pădurilor sunt mai răcoroase și apele curg spre izvoare.

Scris-am acest text ieri, duminică, la Desești, unde Emil a fost de multe ori. Locul lui de pe lada de zestre a familiei, unde Emil ședea când venea pe la noi, este liber. Bat clopotele bisericii. La liturghie participă și Preasfințitul Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, fiu al satului. I-ar fi plăcut și lui Emil să fie de față, că era un om credincios. O știe bine și părintele-profesor Vasile Borca, care colabora cu articole pentru ziar.

Bat clopotele Bisericii și pentru Emil. Adio, drag coleg și prieten!