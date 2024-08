Traian Rareş Tuş, studentul care vrea să revoluţioneze cercetarea ştiinţifică, tocmai de la Oxford (II)

Traian Rareş Tuş face cinste Maramureşului şi implicit României, la Oxford acolo unde este student. După primul an de studii la Universitatea din Oxford, Traian Rareş Tuş se poate lăuda cu rezultate notabile. Sunt rodul unui studiu intens şi constant, pentru că Traian Tuş dă dovadă de multă seriozitate în tot ce face.

La finalul primului an de studiu, Traian Rareș Tuș a fost ales președintele Societății de Fizică de la Hertford College – University of Oxford. Nu este prima funcție pe care olimpicul internațional o obține din toamna anului 2023, de când studiază Fizica în cadrul prestigioasei Universități Oxford. Traian face parte şi din boardul de conducere al Oxford Romanian Society. Băimăreanul Traian Rareş Tuş este un tânăr care face o impresie deosebită de la prima întâlnire. Te impresionează maturitatea, inteligenţa şi meticulozitatea cu care tratează fiecare aspect al vieţii. De altfel, Traian Rareş Tuş este şi autorul volumului „Psalmii ororii” despre care preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, scria că „că este vorba despre un produs excepțional al minții unui tânăr maturizat înainte de vreme și preocupat de marile amenințări la adresa acestei planete, la adresa omenirii”. Acum, Traian a revenit acasă. Chiar dacă este în vacanţă, tânărul nu renunţă la proiectele sale de cercetare. Din contră, se pregăteşte intens pentru a face faţă cu succes şi celui de-al doilea an de studiu la Oxford.

Vacanţă… de studiu

R: Cum e relaţia cu colegii tăi? Din ce ţări provin?

T.R.T.: Mi-am făcut o mulţime de prieteni de la fizică într-o primă fază, apoi în săptămâna introductivă şi în următoarele am cunoscut tot felul de prieteni de peste tot din lume. Cred că e cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci odată ce ajungi într-o ţară străină, dar când ajungi la facultate în general să îţi faci nişte conexiuni, să legi prietenii, sunt cele ce te vor ajuta şi te vor susţine pe parcurs. Sunt mulţi din Singapore, din Grecia, Polonia, Africa de Sud, Marea Britanie, sunt şi din America, din Canada. Undeva la jumătate din colegii mei sunt studenţi internaţionali.

R: Le-ai vorbit despre Maramureş?

T.R.T.: Mai ştiau ei una alta despre România. M-au întrebat şi despre zona unde stau. Le-am spus că pot să vină într-o vară în vizită, pentru că aşa am stabilit, să mergem din când în când în vizită unii la alţii. Le-am adus şi nişte daruri, le-am dat şi o carte. Ne înţelegem foarte bine, facem schimb de atenţii, schimburi de experienţă între societăţile din care aparţinem, de exemplu societatea de români cu cea a studenţilor din Singapore.

R: Cu siguranţă studiul îţi ocupă cea mai mare parte a timpului când eşti la Oxford. Mai ai timp de alte activităţi?

T.R.T.: Începi să te organizezi cum ţi se pare mai convenabil. E mult de lucru. Temele sunt obligatorii. Îţi oferă şi timp să te ocupi de alte activităţi, fie că e vorba de sport, cluburi şi societăţi de toate tipurile, ai timp să te întâlneşti cu prietenii. Există acele cine formale unde toată lumea trebuie să se îmbrace la patru ace, e o cină cu persoane din toate mediile de acolo, socializare, există diverse activităţi pe care le poţi întreţine. Am fost la diverse muzee, au parcuri foarte mari, impresionante, mi-ar plăcea să fie mai multe bănci prin oraş. Încerc de la anul să vizitez şi zonele din apropiere, să mergem la Cambridge, Londra.

R: Practic, vacanţa o vei dedica studiului…

T.R.T.: Încerc să aprofundez câteva materii, în pregătire pentru la anul. Încercăm să desfăşurăm un proiect de cercetare cu un coleg de acolo, încercăm să diversificăm lucrurile, mai am şi câteva proiecte puse deoparte. E o vacanţă dedicată mai mult dezvoltării personale.

R: Când te vei întoarce la Oxford? Cu ce gânduri vei reveni? Câţi ani durează facultatea acolo?

T.R.T.: Mi-aş dori când mă voi întoarce să încerc nişte proiecte propuse de departamentele de fizică şi de inginerie. Pe lângă responsabilităţile aferente funcţiilor pe care le voi ocupa în societăţile românilor şi de fizică, mai este studiul care trebuie să fie mai aprofundat. Patru ani este programul, cu un master integrat, ulterior voi vedea, dacă mă îndrept spre un doctorat sau să mă îndrept spre industrie.

R: Ce le-ai transmite tinerilor care visează să ajungă la o universitate de prestigiu din străinătate?

T.R.T.: Cei care vor să studieze în străinătate să se concentreze pe ceea ce le place şi să dea dovadă că au pus pasiune în tot ce au făcut. Să nu se chinuie să meargă la toate olimpiadele, concursurile pentru că nu asta contează. Or la universităţile gen Cambridge, Oxford, majoritatea din Europa au admitere, interviu. E un proces de selecţie foarte strict pe lângă faptul că ai dosarul la care ai lucrat ani de zile. Să nu le fie frică, eu am pornit cu gândul ce mă fac, să se bucure de moment, să se concentreze pe ceea ce au înainte, nu pe ceea a fost în trecut sau pe ce urmează, să încerce să realizeze conexiuni, să lege prietenii, lucruri care îi vor susţine.

PALMARES NAȚIONAL

2017 – aur la Olimpiada Națională de Fizică (Tg. Jiu);

2018 – aur la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică (Suceava);

2018 – argint la Olimpiada Națională de Fizică (Breaza);

2019 – aur la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică (Breaza);

2019 – aur la Olimpiada Națională de Fizică (Târgoviște);

2021 – aur la Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică (locul II), online;

2021 – aur la Olimpiada Naţională de Astronomie și Astrofizică a Universității Suceava;

2021 – bronz la Olimpiada Națională de Fizică (Bacău);

2022 – aur și premiul „Învingător Absolut” la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică.

PALMARES INTERNAȚIONAL

2018 – argint la Olimpiada Internațională de Astronomie – Sri Lanka;

2019 – argint la Olimpiada Internațională de Astronomie – România;

2020 – aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (”Global e-Competition on Astronomy & Astrophysics”) – online;

2021 – bronz la Olimpiada Internațională Multidisciplinară (”International Zhautykov Olympiad”, Kazahstan);

2021 – argint la Olimpiada Balcanică de Fizică – țară gazdă Bulgaria;

2021 – argint la Olimpiada Internațională de Astronomie – țară gazdă Italia;

2021 – argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică – țară gazdă Columbia;

2022 – aur și locul I la Competiția Internațională de Fizică „Fyziklani” – Praga, Republica Cehă;

2022 – argint la Olimpiada Internațională Multidisciplinară (”International Zhautykov Olympiad”, Kazahstan);

2022 – mențiune de onoare la Physics Unlimited Explorer Competition – organizată de Universitatea Princeton;

2022 – medalie de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică – Georgia.