Cum rămânem cu gunoiul? Îl stivuim, îl ascundem, îl ducem tot la mama dracului?

Poate că nu e momentul. Poate că nu e locul, în mijloc de vară caniculară să vorbeşti despre gunoi. Da’ pute, dom`le! Şi tare ne-ar plăcea să ştim cum stăm!

Pe plan naţional, e clar, România plăteşte an de an, lună de lună, amenzi Uniunii Europene pentru că n-am fost în stare să ne manageriem gunoiul. Şi ne îndreptăm cu paşi mari spre infringement, care tradus pentru gunoieri, înseamnă îngheţarea banilor europeni până… devenim europeni! Adică PNRR şi alte vise frumoase româneşti. Deci e momentul? Este.

La acest moment, Maramureşul continuă să transporte gunoiul în alte judeţe, pe rampele finalizate ale altora. Nu am găsit soluţia să-l sortăm, stocăm, ardem, transformăm în energie, ca alţii. OK. Îl ducem. Aparent, e rentabil, cică avem cele mai mici taxe de salubrizare din România. Or fi, dar tot sunt mari. În plus, te doare sufletul să vezi cum duci tu gunoiul sortat, în fiecare mână alt fel, iar când îl ridică, îl pun la un loc. Jignitor. Dar să vedem care sunt soluţiile. Cea cu depozitul de la Fărcaşa e într-un viitor pe care nimeni nu-l ştie. Ba e aproape gata, ba e tăcere totală. Ba se lucrează acolo serios, ba e linişte de mormânt. O altă variantă, sursele noastre ne spun că e discutată, este suprapunerea actualului depozit deja ilegal de vizavi de Italsofa peste cel vechi, tot de acolo, acoperirea cu pământ şi pa. Dacă tot se tasează, ar fi aparent loc. Dar nu îşi asumă nimeni să o facă aşa, ad hoc, peste noapte. Trebuie acord european, groapa a fost închisă cu fonduri. Trebuie studii de impact, mai ales în ce priveşte levigatul, zeama rezultată din gunoiul ce fierbe acolo, se dezintegrează. Levigat ce acum curge pe sub drum, prin pădure, spre Lăpuş şi spre Craica.

Apoi, se mai pune problema corectitudinii, populaţiei i s-au cerut taxe de salubrizare mai mari, ca să facem depozit, să transportăm tot spre Fărcaşa etc. Când colo…