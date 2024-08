Reabilitarea străzii Victoriei din Baia Mare întâmpină probleme!

Proiectul de reabilitare a străzii este complicat de materializat încă de la debutul său. Acum, autoritățile locale împreună cu constructorul și toți cei implicați caută soluții pentru a putea implementa investiția.

”Punem la punct ultimele detalii pentru a putea da startul lucrărilor de modernizare a străzii Victoriei! Am participat, alături de colegii mei din primărie, proiectantul, constructorul desemnat și reprezentanții firmelor care dețin rețelele edilitare, la o ședință tehnică pe amplasamentul organizării de șantier pentru realizarea acestui amplu proiect, în valoare de 52 de milioane de lei. La începutul lunii iunie, am semnat contractul de proiectare și execuție a obiectivului de investiții, iar termenul de finalizare este de 20 de luni.

Am fi vrut să începem lucrările încă de săptămâna trecută, cu reabilitarea și consolidarea podului care vine dinspre Valea Borcutului, însă am constatat o problemă legată de devierea unei conducte de gaze. Căutăm deja soluții pentru această situație, astfel încât să putem demara intervenția în cel mai scurt timp.

Un alt pas necesar ține de relocarea rețelelor de fibră optică, electricitate, canalizare, apă și gaze. Am discutat în cadrul ședinței cu proprietarii acestor rețele și le-am cerut să demareze cât mai repede lucrările aferente. Avem, de asemenea, pe tronsonul dintre Vivo și strada Nucului, anumite lucrări de modernizare și reabilitare a rețelei de apă și canalizare pe care le realizează compania VITAL și care se suprapun cu cele de modernizare a străzii. Le-am cerut constructorilor să se sincronizeze astfel încât deranjul creat locuitorilor din zonă și participanților la trafic să fie cât mai redus. Zilele acestea dăm startul șantierului prin realizarea săpăturilor necesare pentru partea de canalizare și tot ceea ce presupun rețelele edilitare, care vor fi îngropate. Știu că avem mulți riverani în această zonă, mulți șoferi care circulă pe această rută, și îmi cer scuze în avans pentru inconvenientele temporare pe care le vom crea prin aceste lucrări. Vă asigur însă că, după finalizarea obiectivului de investiții, vom avea o altă imagine a acestei zone” – a explicat primarul Doru Dăncuș.