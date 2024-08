Căldurile sufocante au adus mii de turişti în staţiunea balneoclimaterică Ocna Şugatag

Localitatea Ocna Șugatag este stațiune turistică de interes național şi acest lucru se vede tot mai des prin numărul de turişti care îi trec pragul an de an. Astfel, în aceste zile toride, staţiunea s-a umplut de turişti veniţi fie la relaxare, fie la tratament.

„Oferta turistică și recreativă a stațiunii Ocna Șugatag este tot mai atractivă de la un an la altul. În aceste zile toride de vară, câteva mii de turiști au ales stațiunea noastră pentru a se răcori în piscinele cu apa sărată sau dulce, o baie în lac sau o plimbare prin codrul secular, prin Pădurea Crăiasca”, au arătat cei din Primăria Ocna Şugatag.