Alte 10 blocuri din zona centrală au intrat în licitaţie pentru modernizare în Baia Mare!

Primăria Baia Mare a lansat procedura de licitaţie publică pentru reabilitarea termică şi modernizarea altor 10 blocuri din zona centrală a oraşului. Finanţarea este în valoare de zeci de milioane de lei, bani nerambursabili.

„Vin cu o nouă veste bună pentru băimăreni: am lansat procedura de achiziție pentru lucrările de reabilitare a 10 noi blocuri din municipiu! Valoarea investiției depășește 35 de milioane de lei, iar finanțarea am asigurat-o prin PNRR. Cred cu tărie că modul în care se prezintă un oraș din perspectiva edificiilor este cartea de vizită a acestuia. Reabilitarea cât mai multor clădiri din Baia Mare, fie că vorbim despre cele de locuințe sau clădiri istorice de patrimoniu, precum Casa Pocol, este una din dorințele mele și, mai mult, o prioritate pe agenda mea de primar. Atât eu, cât și colegii mei din primărie facem eforturi pentru a găsi finanțările necesare pentru îndeplinirea acestui deziderat. Avem, din nefericire, multe imobile în zone de centru ale orașului care nu au avut parte de nicio intervenție de când au fost construite. Vorbim aici nu doar despre fațadele acestora, cât și despre eficiența energetică scăzută, lifturile vechi și multe alte nevoi pe care le au locatarii. Am obținut finanțarea și am parcurs pașii necesari, iar astăzi avem deja demarată procedura de achiziție pentru reabilitarea a încă 10 blocuri. Vorbim despre imobilele nr. 54, 56, 58 și 60 de pe strada Progresului; nr. 24 de pe bulevardul Independenței; nr. 2, 3 și 4 din Piața Revoluției; nr. 45 de pe strada Victoriei și numărul 31 de pe strada Victor Babeș”, a spus Doru Dăncuş, edilul municipiului.

Lucrările vor consta în repararea și placarea fațadelor, închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC și înlocuirea tâmplăriei existente, termoizolarea tavanului, înlocuirea lifturilor și instalarea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile. De asemenea, locuitorii vor putea beneficia și de stații de încărcare pentru mașini electrice. Între timp, administraţia continuă recepțiile finale pentru blocurile deja reabilitate.