Din New York, Jeremiah Lockwood vine în Baia Mare cu un concert de muzică klezmer

Asociația Maramureș Heritage așteaptă băimărenii pentru al treilea an consecutiv la un concert de muzică klezmer. Concertul va avea loc în Sala de Spectacole a Colegiului de Artă din Baia Mare, în 29 august, de la ora 18. Intrarea este liberă. În cadrul evenimentului vor concerta trei artiști de muzică klezmer din SUA, iar băimărenii vor avea ocazia să vadă și expoziția Am învins, povestea unor supraviețuitori ai Holocaustului.

Unul dintre artiştii prezenţi în cadrul concertului este Jeremiah Lockwood, “un muzician și un savant al muzicii evreiești, concentrându-mă pe khazones, muzica spirituală a evreilor vorbitori de idiș din Europa de Est”, după cum se descrie chiar el. Artistul s-a născut în New York, într-o familie de muzicieni și cantori. “Bunicul meu a fost un cantor minunat pe nume Jacob Konigsberg, care a avut o influență majoră asupra mea. Timp de mulți ani am condus o trupă numită The Sway Machinery, care se concentrează pe reinterpretarea muzicii cantoriale vechi. În ultimii ani, am lucrat cu cantori din comunitatea Hasidic din Brooklyn. Am scris despre munca acestora, am ajutat la realizarea concertelor și înregistrarea pieselor. De asemenea, sunt chitarist și am lucrat mulți ani cântând blues și alte tipuri de muzică tradițională americană”, relatează Jeremiah Lockwood.

Artistul american va fi însoţit pe scena băimăreană de Jake Shulman-Ment, un violonist klezmer de renume mondial, care a trăit ani de zile în Transilvania și este specialist în stilurile mai vechi ale muzicii klezmer evreiești, precum şi Francesca Ter-Berg, o violoncelistă magistrală și muzician klezmer.

“Pentru mine, Transilvania este un loc foarte important, datorită tradițiilor muzicale profunde și a istoriei evreilor. Este locul în care s-a născut bunica mea și de unde provine o mare parte din familie”, mai spune Jeremiah Lockwood.

Referitor la muzica klezmer, Jeremiah Lock­wood precizează că “este muzica cântată pentru nunți și într-o oarecare măsură, alte sărbători evreiești. Klezmer încorporează multe sunete și melodii din sinagogă”.

“Există un întreg repertoriu de melodii evreiești din Transilvania care a fost păstrat după Holocaust de către muzicienii neevrei. Colegii mei sunt specialiști în acest repertoriu regional. Muzica evreiască, în special klezmer, are urmăritori în întreaga lume. Deși știu mai puține despre scena muzicală din România, concertele klezmer din New York City au un public foarte numeros, care la final se lasă cu mult dans”, a mai punctat Jeremiah Lockwood.

Despre concertul din Baia Mare, artistul dă asigurări că va fi o experienţă emoţionantă penetru el, dar şi pentru public. “Mă aștept ca bucuria, tristețea și tandrețea din muzica pe care o vom cânta să se transmită tuturor celor care vor fi prezenți”, a adăugat artistul american.