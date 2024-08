Forurile decizionale din PNL Maramureș au validat echipa care va candida la alegerile parlamentare pentru a reprezenta maramureșenii în Parlamentul României

Echipa PNL Maramureș pentru alegerile parlamentare a fost validată vineri, 23 august 2024, de Colegiul Director Județean, respectiv de Comitetul de Coordonare Județean. În urma alegerilor locale din 9 iunie, PNL Maramureș are 320 de consilieri locali și 32 de primari în județ. Este nevoie de o echipă puternică de parlamentari care să se asigure că portofoliul de proiecte majore generate în ultimii patru ani de administrația județului, sub conducerea lui Ionel Bogdan, vor fi realizate.

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Le mulțumesc colegilor mei pentru implicarea și susținerea din ultimii ani, inclusiv acum. Încrederea de a fi pe primul loc la Camera Deputaților mă onorează, dar este și o responsabilitate pe care o iau foarte în serios. La fel cum în cei patru ani la Consiliul Județean am reușit să realizăm foarte multe împreună, sunt convins că vom reuși și mai mult în următorii ani!

Suntem în situația în care trebuie să lăsăm foarte multe proiecte majore pentru alții, care nici azi nu înțeleg cum funcționează fondurile europene! Tocmai de aceea avem nevoie de o echipă puternică de parlamentari, care să se asigure că tot ceea ce ne-am asumat înaintea maramureșenilor va fi realizat!

Victoria nu vine întotdeauna din prima încercare, iar învingătoare la final este echipa care înțelege să continue mai hotărâtă, mai unită, mai curajoasă. PNL Maramureș este o astfel de echipă! Suntem forța care a generat schimbarea în bine a Maramureșului și avem în mâini responsabilitatea de a continua să schimbăm în bine și România!”

Echipa susținută de PNL Maramureș la alegerile parlamentare:

Camera Deputaților

1.⁠ ⁠Ionel Ovidiu Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș/președintele PNL Maramureș

2.⁠ ⁠Felician Ciceu, primarul comunei Dumbrăvița/prim-vicepreședinte PNL Maramureș

3.⁠ ⁠Ioan Călin Bota, deputat în funcție/vicepreședinte PNL Maramureș

4.⁠ ⁠Florin Alexandru Alexe, deputat în func­ție/ vicepreședinte PNL Maramureș

5.⁠ ⁠Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș

6.⁠ ⁠Anuța Enea-Bizău, primarul comunei Bogdan Vodă

7.⁠ ⁠Ioan Radu Coman, vicepreședinte PNL Maramureș

8.⁠ ⁠Florin Sebastian Șimon, președinte TNL Maramureș

9.⁠ ⁠Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului/vicepreședinte PNL Maramureș

Senat

1.⁠ ⁠Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș, senator în funcție/vicepreședinte PNL Maramureș

2.⁠ ⁠George Alexandru Oros, managerul Spitalului Județean de Urgență „Dr Constantin Opriș” Baia Mare

3.⁠ ⁠Anca Minodora Costin-Hendea, secretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

4.⁠ ⁠Ioan Turcsin, primarul comunei Ruscova

Cristian Niculescu Țâgârlaș, senator în funcție, candidat pentru un nou mandat: „Este adevărat că primarii reprezintă coloana vertebrală a unui partid, dar parlamentarii și președintele reprezintă liderii naționali care definesc conduita națiunii noastre, așa că trebuie să luptăm pentru o conducere parlamentară și națională cât mai echilibrată, puternică și clar una de dreapta.

Vreau să vă mulțumesc ca senator pentru că mi-ați oferit toată susținerea dumneavoastră și a existat o colaborare extrem de bună în patru ani de zile. Sper că am adus Maramureșului imaginea de care a avut nevoie, onoarea pe care o prețuim toți, și mândria pentru care luptăm. Ca moroșan țin foarte mult la acest aspect și am încercat prin proiectele legislative, prin conduita mea parlamentară, prin activitatea mea, împreună cu distinșii mei colegi, Călin Bota și Florin Alexe, să reprezentăm Maramureșul la cel mai înalt nivel, și eu vă asigur că am făcut-o, fiind cei mai buni parlamentari ai Maramureșului”.

Gabriel Bogdan Ștețco, vicepreședinte PNL Maramureș, candidat la Camera Deputaților: „Mulțumesc pentru sprijinul de care ați dat dovadă pentru că fiecare, acolo în comunitățile dumneavoastră ați fost aproape de echipa Partidului Național Liberal și ați înțeles că noi suntem cei care vrem cu adevărat să facem lucruri bune pentru comunitate. Chiar dacă azi ne-am fi dorit ca lucrurile să arate altfel și nu s-a putut, nu înseamnă că nu putem în continuare să luptăm.

Știu despre Partidul Național Liberal că suntem o echipă de oameni numeroși și suntem o echipă care ne dorim în continuare să facem lucruri bune, fiecare în comunitatea lui. Avem alegerile ce urmează și avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră pentru ca tot ceea ce ne-am propus să aibă cu adevărat șanse să fie îndeplinite. Avem nevoie să câștigăm aceste alegeri și știu că alături de această echipă este posibil acest lucru. Mă bazez pe fiecare dintre voi și știu că și în alegerile ce urmează vom fi la fel de uniți, dedicați și determinați cu adevărat să câștigăm”.

Biroul de presă al PNL Maramureș