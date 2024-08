PAMFLET ☺ Probleme. Cu lipsa apei. Zău?

Cum se poate, dom’le, să te prindă nepregătit seceta, când de vreo 10 ani tot ai la dispoziție fonduri europene pentru rețele și aducțiuni de apă? Întrebăm la ADI Apă Canal sau ce? Stai, nu-i mai întrebăm, sunt ocupați, s-au pus înapoi la coadă la alte fonduri europene, alea ce le țineau aproape în mână le-au pierdut „prin neprezentare”. Cum să te prindă seceta, când ești în plină încălzire globală, de cel puțin 5 ani ai record peste record de temperaturi? Cine s-ar fi așteptat, dom’le? Să ducem mai departe (i)logica. Cum să ai, dom’le, penurie de apă, când ai un baraj început în 1986 ce ar asigura apa necesară din Desești până în Sighet și mai departe pe o porțiune din Valea Izei și din Culoarul Tisei? Ba are tunel de preaplin pentru a ajuta la nevoie Firiza. Care știm, asigură apă nu Băii Mari, ci localităților din jur până la Șomcuta, Copalnic Mănăștur, ba se pregătește să dea apă și Culmii Prelucilor? Cel puțin, anul acesta n-au golit acumularea Firiza preventiv, în primăvară, ca să avem senzații tari…

Și da, unele idei păreau crețe, dar deasupra Săcelului era un proiect, cu terenul gata cumpărat, ce ar fi dat apă din Iza de la Moisei la Petrova, plus toată Valea Izei. Dar pe de altă parte, înțelegem, au crescut nevoile, consumul. Orice român ce nu stă la bloc vrea piscina lui. Unii și balta de pește. Orice român ce nu plătește apa contorizat, la țară zicem, are determinarea de a-și lua instalație de stropit mălaiul, grădina, solariul, chiar dacă e așezat pe malul Lăpușului sau al Someșului. Se explică. Ce nu se explică este de ce trebuie să fim surprinși. De exemplu, de ce ai lăsa fără apă satul Baba pentru niște lacuri cu pește. Întrebăm, nu ne pricepem…

Cum cheltuie Guvernul. Și de ce

Avem în Maramureș câteva localități, nu le dăm numele, care tocmai au dat ultimul salariu pe anul acesta. Sunt la fund de sac. Între timp, Guvernul a adoptat trei hotărâri care stabilesc calendarul acțiunilor electorale, măsurile tehnice și cheltuielile, a anunțat Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului. „Suma totală estimată pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2024 este de 878,103 milioane lei”. Să lăsăm asta, sunt mărunți. Să vedem cât e subvenția Statului dată partidelor pe 2024. 65 milioane de euro! Plus minorități naționale, încă 50 milioane euro, în total 115 milioane euro pentru partide!!!!! Site-ul Snoop zice că au bani de cheltuit, preelectoral, cum urmează: Ciucă – 4 milioane euro, Lasconi 1,5 milioane euro, Simion – un milion. La Ciolacu… fiind la putere, probabil e ca-n manele, „fără număr”. Între timp, Consiliul Fiscal zice că vom avea deficit bugetar ca-n timpul crizei economice din 2008 și ca-n timpul Pandemiei, când economia stătea: 7-8%. Frumoasă țară, păcat că e condusă.

Au fugit în munți, în tunelurile din Apuseni! Au luat puterea, virtual!

Bună asta. „Președintele A…, George …, a prezentat componența guvernului din umbră al A…. Acesta va fi condus de Marius Lulea, prim-vicepreședintele partidului, iar în componența sa se află mai multe nume sonore. În guvern Gheorghe Piperea va deține portofoliul Justiției, Mohammad Murad va fi vicepremier cu atribuții în domeniul turismului, Mircia Chelaru la Apărare și Tudor Ciuhodaru la Sănătate. La conducerea Ministerului Administrației și Internelor, George îl propune pe Valer Kovacs, polițistul timișorean dat afară din sistem în mod abuziv, iar fosta șefă a Casei de Pensii, Dorina Barcari, va prelua în viitoarea guvernare A… Ministerul Forței de Muncă și Pensiilor”.

Pensiile, efectul Maelstrom

Iar și iar realesul președinte politician abil ne zice cu încredere că „3,8 milioane de pensionari vor primi pensii mărite de la 1 septembrie! Recalcularea pensiilor a fost un proces complex, menit să asigure pensii egale la muncă și contribuții egale, eliminând nedreptățile. Premierul și Guvernul P… s-au ținut de cuvânt, iar 3,8 milioane de pensionari (82,5% din total) au beneficiat de majorări”. Pensionarii și presa zic că mai bine se scărpinau la ouă decât să încurce și acum un an doi să descurce. Avem însă o veste pentru Dvs. Se încălzesc pe margine decrețeii, se pregătesc încet de pensionare. VĂ amintiți ce înseamnă, nu? Dublarea numărului de pensionari aproape, la același fond de pensii. Nu în mandatul acesta al Dvs., ci în viitorul, că nu se vede la orizont alt partid. Atunci să vă vedem. Acum, mergem spre 7% inflație. Atunci? La 14-15%?

Se limpezesc listele parlamentare?

Începem să citim printre rânduri ca să vedem pe cine trimitem în Parlament la toamnă ca să mai odihnească o tură, să-și vadă de afaceri sau…chestii. Să și le facă. La liberali, se dau doi deoparte, vine șefu’ plus un primar bun. La social democrați vine un ambasador, pleacă doi parlamentari în alte funcții, unul rămâne, al treilea loc eligibil e disputat de numa’- numa’ între o doamnă și un primar. Și nu numai, mai e acolo și o doamnă primar cu dorințe și alții. La partidele mici…doar ei știu ce fac, dar după datină, e cu banii pe țambal, se zice, la unul miroase a doctor celebru. La celălalt e cu orgolii, încă nu s-a decontat cine a câștigat și cine a pierdut alegerile locale. Că toți le-au câștigat, indiferent dacă au înfrânt ori s-au învins. Aaaa, minorită­țile. Iar jocuri la ucraineni, se caută candidat la maghiari, anteriorul pleacă.

Avem în Maramureș Trumpi

Da, avem. Din păcate, în lumea politică. Noroc că nu contează. Ba Doamne ferește să conteze. Dacă te uiți pe pagina de facebook a câte unuia, te sperii. Ei sunt anti-Zelenski, pro-uciderea urșilor, citează niște site-uri de te sperii, evident sunt și ProTrump cu un drum. Cel ce anul trecut zicea că sunt o țeapă criptomonedele, iar acum își face propria criptomonedă. Clar cu chipul lui, cum altfel? Bate monedă proprie.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.