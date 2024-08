Nu avem probleme în Maramureş cu pesta micilor rumegătoare!

În acest moment, în județ nu există efective de animale care să prezinte o simptomatologie menită să conducă autoritățile sanitar-veterinare în direcția acestei boli.

Având în vedere faptul că România are foarte multe centre de colectare a animalelor pentru comerțul în afara granițelor, DSVSA are obligația de a testa non-stop aceste efective. De asemenea, faptul că în județele Constanța, Tulcea, Timiș și Ialomița se înregistrează focare, nu înseamnă automat că și comerțul cu erbivore din speciile ovine și caprine este blocat. ANSVSA a luat măsuri pentru prevenirea acestui fenomen, astfel că animalele care fac obiectul comerțului vor fi testate.

”În ceea ce privește pesta micilor rumegătoare, Maramureșul este degrevat de această boală, în sensul că nu există efective care să prezinte o simptomatologie în direcția diagnosticării bolii. Având în vedere că România are foarte multe centre de colectare, care în final fac ca aceste efective să fie îmbarcate pe nave sau pe alte mijloace de transport care fac obiectul comerțului intra și extracomunitar, avem obligația de a testa aceste efective. Faptul că județele Constanța, Tulcea, Timiș și Ialomița au focare, nu înseamnă că acest comerț cu erbivore din speciile ovine și caprine este blocat. ANSVSA a luat măsuri pentru a preîntâmpina acest fenomen în sensul că efectivele care fac obiectul comerțului vor fi testate prin examen PCR” – a explicat Vasile Pop – dir. exec. adjunct al DSVSA Maramureș. Ţinând cont că în judeţ avem un singur centru de testare, autorităţile sanitar-veterinare mai spun că sunt cu ochii pe toate rezultatele ”ca pe un butoi de pulbere”.