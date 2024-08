Despre stagiul de contributivitate la pensii

Recalcularea pensiilor a stârnit discuții serioase cu privire la stagiul de cotizare contributiv. În acest context, oficialii Casei Județene de Pensii Maramureș precizează că “în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare contributiv se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat și, după caz de către angajator. În situația persoanelor care sunt asigurate pe baza unui contract de asigurare socială, stagiul de cotizare contributiv se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat și plătit contribuția de asigurări sociale”.

Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani se acordă puncte de stabilitate:

• 0,5 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani

• 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani

• 1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Numărul de puncte de stabilitate se acordă proporțional și pentru fracțiunile de an. „Punctele de stabilitate nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii”, afirmă directorul executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș, Lucica Onea.

De precizat că în sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate, stagiu asimilat, acele perioade în care asiguratul:

• a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz

• a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii

• a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale

• a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Pentru perioadele asimilate nu se acordă puncte de stabilitate.