Dintr-o familie de tripleți, Irina-Vasilica Tibil, șefă de promoție, a dovedit că excelența în educație există și la sate

Irina-Vasilica Tibil este una dintre șefele de promoție premiate în acest an de administrația maramureșeană. Adolescenta, în vârstă de 15 ani, a absolvit Școala Gimnazială din Budești, unde a avut parte de colegi și dascăli minunați.

A studiat mereu cu interes și cu seriozitate toate materiile, dar preferatele ei au fost biologie și chimie. Pe parcursul anilor de școală, Irina Tibil a participat la diverse concursuri școlare de biologie, chimie, matematică și limba română, unde și-a testat cunoștințele și și-a dezvoltat abilitățile. Irina-Vasilica Tibil a avut în fiecare an școlar cea mai mare medie pe clasă, fiind pe locul întâi de fiecare dată. Din acest an școlar, Irina va învăța la Colegiul Național “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, profil matematică-informatică. Neobosită, ambițioasă și cu multă credință în Dumnezeu, Irina Tibil nu a stat degeaba nici pe parcursul vacanței. Ea a muncit ca ospătară, la un local din Ocna Șugatag, alături de frații săi. Inedit este faptul că Irina-Vasilica Tibil face parte dintr-o familie de tripleți. “A avea doi frați, o soră și un frate de aceeași vârstă este o experiență unică, plină de provocări și bucurii. Și ei sunt foarte buni la învățătură, având rezultate excelente”, mărturisește Irina Tibil.

„Voi continua să aspir la excelență în tot ceea ce fac”

R: Ești una dintre șefele de promoție premiate în acest an de Consiliul Județean. Ce înseamnă pentru tine acest premiu?

I.V.T.: Fiind una dintre șefele de promoție premiate în acest an de Consiliul Județean Maramureș, reprezintă o mare onoare și o recunoaștere valoroasă a efortului și dedicării mele din ultimii patru ani de școală gimnazială. Această distinc­ție înseamnă foarte mult pentru mine, deoarece confirmă că munca mea constantă, perseverența și dorința de a excela au fost apreciate și recunoscute la un nivel înalt. Această recunoaștere nu este doar o validare a rezultatelor mele deosebite, ci și o motivație puternică pentru a continua să mă implic activ în procesul de învățare și să aspir la excelență în tot ceea ce fac. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Fecioarei Maria, am reușit să obțin aceste rezultate și să ajung unde mă aflu acum. Credința mea a fost o sursă constantă de putere și inspirație pe parcursul anilor de studiu. În plus, premiul reprezintă și o dovadă a sprijinului și încurajării pe care le-am primit de la profesori, colegi și familie, cărora le sunt profund recunoscătoare.

R: Cum te simți în postura de elevă de nota 10?

I.V.T.: Mă simt extrem de recunoscătoare și onorată să fiu în postura de elevă de nota 10. Este un sentiment minunat să știu că eforturile și dedicația mea au dat roade și că am reușit să ating acest nivel de excelență. Acest succes nu ar fi fost posibil fără ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului. Credința mea a fost un ghid și o sursă de putere în fiecare etapă a parcursului meu educațional. Consider că această realizare este un testament al credinței mele și al dedicării continue către educație și dezvoltare personală.

Credința în Dumnezeu a motivat-o să treacă peste toate obstacolele

R: Cât de greu a fost să ajungi la această performanță?

I.V.T.: A ajunge la această performanță a fost, fără îndoială, un proces solicitant și provocator, dar și extrem de satisfăcător. În fiecare zi, am dedicat un timp considerabil studiului, între 2 și 3 ore, în funcție de cerințele și volumul de material de învățat. Am reușit să îmi organizez eficient timpul și să îmi abordez toate materiile grație unei agende pe care o folosesc pentru a planifica toate activitățile mele, inclusiv studiul, sportul și alte angajamente. Această agendă îmi permite să îmi stabilesc obiective clare pentru fiecare zi și să mă asigur că am suficient timp pentru fiecare activitate importantă. Am învățat să îmi gestionez timpul astfel încât să îmi pot menține concentrarea și să fiu productivă în fiecare sesiune de studiu. Pe parcursul acestui drum, am simțit constant sprijinul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului. Credința mea m-a ajutat să depășesc momentele dificile și să rămân motivată, oferindu-mi liniștea și forța necesară pentru a continua.

R: Care au fost materiile tale preferate?

I.V.T.: Materiile mele preferate au fost biologia și chimia. Biologia m-a fascinat întotdeauna prin complexitatea și diversitatea vieții, iar studiul organismelor vii și al funcționării acestora m-a inspirat profund. Chimia este o altă materie care m-a atras, deoarece îmi oferă o înțelegere a proceselor fundamentale care au loc în natură și în corpul uman. Aceste materii nu sunt doar preferatele mele, ci și fundamentale pentru visul meu de a deveni medic. Dorința mea de a urma această carieră nu este motivată de câștiguri financiare, ci de o profundă dorință de a salva vieți și de a contribui la bunăstarea și sănătatea oamenilor.

R: Ce materii te-au pus în dificultate?

I.V.T.: Unele materii mi-au pus, din când în când, dificultăți, iar matematica a fost una dintre acestea. Deși nu am avut probleme de bază cu materia, geometria nu m-a atras niciodată în mod special. Cu toate acestea, am fost hotărâtă să nu las aceste dificultăți să mă oprească. Am dedicat timp suplimentar pentru a înțelege conceptele mai bine și am căutat ajutor suplimentar de la profesori pentru a depăși obstacolele.

R: Unde vei continua studiile?

I.V.T.: Am reușit să trec cu brio examenul de Evaluare Națională și sunt încântată să continui studiile la un liceu de prestigiu din Baia Mare. Am fost admisă la Colegiul Național Vasile Lucaciu, unde voi urma profilul de Matematică-Informatică. Cred că acest profil va contribui la dezvoltarea abilităților mele analitice și va aduce un plus de cunoștințe care îmi vor fi de folos în viitor, chiar dacă drumul meu inițial a fost diferit.

Vacanța de vară, petrecută la muncă

R: Știu că nici nu ai terminat bine școala și ai decis să nu stai degeaba, să te angajezi pe timpul verii…

I.V.T.: Am ales să îmi petrec vara lucrând pentru a-i ajuta pe părinții mei și pentru a ușura oarecum povara financiară a familiei. Deși mulți adolescenți preferă să se relaxeze în timpul verii, am considerat că este o oportunitate valoroasă să îmi asum responsabilități și să învăț cum să ges­tionez banii. În prezent, lucrez ca ospătar, în Ocna Șugatag la Hotelul Crăiasca și sunt recunoscătoare pentru această experiență, deoarece mă ajută să îmi dezvolt abilități practice și să îmi îmbunătățesc capacitatea de a organiza și gestiona resursele financiare. Un alt aspect important este că lucrez alături de cei doi frați ai mei, Tibil Ana-Ioana si Tibil Gheor­ghe-Grigore, care sunt la fel de ambițioși ca mine și obțin rezultate excelente la învățătură. Sunt foarte mândră de ei și consider că este un privilegiu să am astfel de frați. Lucrul împreună nu doar că ne permite să ne susținem reciproc, dar ne și întărește relațiile familiale și ne oferă oportunitatea de a învăța și de a crește împreună.

R: Ce le-ai transmite tinerilor de vârsta ta pentru a-i ajuta să învețe și să nu își neglijeze școala?

I.V.T.: Pentru tinerii de vârsta mea, aș dori să le transmit următoarele mesaje:

„Nu lăsa ceea ce nu poți face să interfereze cu ceea ce poți face”. Fiecare dintre noi are puncte forte și puncte slabe, dar este important să ne concentrăm pe ceea ce putem face bine și să ne străduim să ne îmbună­tățim abilitățile. Nu lăsa obstacolele temporare să te împiedice să îți atingi obiectivele. „Un copil fără educație este ca o pasăre fără aripi”. Educația este cheia care ne deschide uși și ne permite să ne îndeplinim visurile. Nu subestima niciodată importanța învățării și a acumulării de cunoștințe. Fiecare lecție în­vățată este un pas îna­inte către un viitor mai luminos. Nu vă dați niciodată bătuți. În drumul nostru, vor exista întotdeauna provocări și momente dificile, dar este esențial să nu renunțăm. Perseverența și determinarea sunt cheia succesului. Chiar și atunci când lucrurile par dificile, amintește-ți că efortul tău va da roade în timp. „Azi e greu, mâine va fi mai rău, dar poimâine va fi soare”.