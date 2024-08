Care sunt datoriile Companiei Remin către Primăria Borșa? Ce intenții are administrația locală?

Toate cele 73 de blocuri din Orașul Borșa (inclusiv Baia Borșa) sunt cuprinse în diferite proiecte de modernizare. În prezent, se lucrează la 20 de blocuri din zona centrală și din cartierul Râturi. Însă blocurile din Baia Borșa au un statut mai special. Apartamentele din blocuri aparțin locatarilor, însă terenul de sub ele este al companiei Remin.

Primăria este încurcată de această situație la realizarea anumitor investiții în acea zonă.

„Avem loturi de câte 10 blocuri. De ce? Simplu, așa este finanțarea – nu poți depune cerere pentru mai mult de 10 blocuri. Lotul de acum, aflat în așteptare, conține blocuri, atât din zona centrală – 7, cât și din cartierul Baia Borșa – 3. Odată ce primim finanțarea se demarează achiziția publică și apoi lucrările efective de reabilitare. Pentru încă 14 blocuri din Baia Borșa s-au făcut măsurătorile, expertizele, se lucrează acum la partea de proiectare, proiect tehnic și odată ce se vor deschide noi axe de finanțare se va depune cerere de finanțare. Blocurile din Baia Borșa au o caracteristică aparte. Pentru că unele finanțări solicită la cererea de finanțare să se depună și extrasul de carte funciară a terenului de sub bloc, dar nu este obligatoriu ca terenul să fie al locatarilor. Însă în Baia Borșa nu există extras de carte funciară” – a explicat primarul Ion Sorin Timiș.

Primăria dorește terenurile din Baia Borșa în contul datoriei

Primăria intenționează să cumpere aceste terenuri de sub blocuri în contul datoriilor pe care societatea Remin le are la bugetul local.

“Printr-un decret, terenul respectiv a trecut în proprietatea societății Remin SA, dar compania minieră nu a făcut intabularea pe terenurile respective, iar în urma adreselor trimise de locatari către societate au primit răspuns că da, sunt proprietatea companiei terenurile, dar nu este prioritate pentru ei să le intabuleze. În momentul în care terenul ar fi intabulat, s-ar putea folosi acel extras de carte funciară, printr-un protocol încheiat cu compania, sau la un moment dat s-ar putea vinde către locatari. Primăria Borșa are de încasat de la societatea Remin un milion de euro impozite restante pe imobile și vehiculele pe care le dețineau sau le dețin. Prioritar la încasarea acestor bani a fost trecut terenul din zona Baia Borșa, aflat, atât sub blocuri, cât și în zona din jurul acestora pentru ca totul să devină domeniu public, să se poată face lucrările așa cum prevede legea” – a explicat edilul.